Grande Rio registrou alagamentos em diversos municípios e em regiões da capitalReprodução/CET-Rio
Pancadas de chuva e temperatura elevada; veja a previsão do tempo para domingo no Rio
Inmet emite alerta climático de perigo para todo o Estado
Soldado morre após passar mal em escola do Exército na Zona Oeste
Força Armada instaurou inquérito para apurar circunstâncias do caso
Homem é preso ao ser flagrado furtando cabos em cima de poste em Vila Isabel
Detido possui oito passagens pela polícia, sendo três pelo crime de furto
Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado em assalto na Barra da Tijuca
Criminosos levaram o celular de Eduardo Peixoto e de outro ocupante de um carro
Base do Bairro Presente chega ao Flamengo para reforço na segurança da Zona Sul
Local conta com duas tendas e efetivo de 24 policiais militares
Com capacidade de 4 mil exames por mês, Rio Imagem Zona Oeste é inaugurado
Espaço integra o complexo de saúde do Hospital Estadual Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos
