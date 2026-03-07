Grande Rio registrou alagamentos em diversos municípios e em regiões da capital - Reprodução/CET-Rio

Publicado 07/03/2026 22:03

Com a chegada da frente fria, a previsão do tempo para este domingo (8) no Rio de Janeiro é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas ao longo da tarde e noite. Durante o dia a temperatura se mantém elevada, com a mínima de 23° no período da manhã e a máxima de 35° a partir do meio-dia.

Neste sábado (7), na Zona Oeste, moradores relataram chuva muito forte por volta de 17h30, assim como na Baixada Fluminense. Em Bangu, houve registro de temporais. Na região de Jacarepaguá, as chuvas causaram transtornos aos moradores. Já em Campo Grande e em Anchieta, a precipitação foi moderada. A CET-Rio registrou bolsão dágua na Avenida Ayrton Senna, na altura do UpTown, nos sentidos Linha Amarela e Orla.

Diversos municípios fluminenses foram afetados por fortes chuvas. Duque de Caxias, Macaé e Rio das Ostras foram os mais impactados. Ruas sofreram com alagamentos e queda de energia. A Defesa Civil enviou um alerta de perigo para chuvas intensas.

Apesar da melhora nas condições climáticas em relação as chuvas deste sábado, 7, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de potencial perigo devido ao risco de chuvas intensas em todo o Estado. Como recomendação evite deslocamentos pela cidade, não use aparelhos conectados a tomada, caso haja rajadas de vento, não se abrigue embaixo de árvores. Há um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuvas no Grande Rio

Em nota, o Governo do Rio de Janeiro informou que monitora as chuvas em todo o estado e atua de forma integrada para prevenir e minimizar seus impactos. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta, com equipes mobilizadas, além de viaturas operacionais, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves.

Em caso de emergência ligue 193 para o Corpo de Bombeiros ou 199 para a Defesa Civil