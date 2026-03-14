Máquina de cartão, celulares e bolsas foram apreendidos pelos policiais - @pmerj

Máquina de cartão, celulares e bolsas foram apreendidos pelos policiais @pmerj

Publicado 14/03/2026 08:09

Um vendedor ambulante foi preso por policiais do 19º BPM (Copacabana) após aplicar um golpe de R$ 2,5 mil em um turista colombiano, na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio. A prisão ocorreu na noite desta sexta-feira (13), dentro do banheiro de um quiosque, onde o criminoso tentou se esconder após denúncias de furto e estelionato.



De acordo com a PM, o golpe aconteceu durante a compra de uma caipirinha. O valor combinado pelo produto era de R$ 80, mas, ao passar o cartão, o golpista debitou R$ 2,5 mil. Ao perceber a irregularidade, a vítima acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas e localizou o suspeito.



Com o homem, foram apreendidos uma máquina de cartão, dois celulares, duas bolsas e cerca de 1g de maconha.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) registrou o caso.