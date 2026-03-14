Carlos Drummond de Andrade será lembrado em evento no Centro do Rio - Marcel Gautherot / Acervo IMS

Carlos Drummond de Andrade será lembrado em evento no Centro do RioMarcel Gautherot / Acervo IMS

Publicado 14/03/2026 10:38

Rio - O Centro Cultural do Poder Judiciário, localizado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no Centro, promoverá, nesta terça-feira (18), o evento “Tributo ao poeta de sete faces”, em homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e ao Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março. A programação começa às 18h, no Espaço Cultura na Justiça (Rua Dom Manuel, 29, térreo), com entrada gratuita.

A atividade integra o programa literário Justiça Poética e contará com um sarau de leitura de poemas do autor, interpretados pelas desembargadoras Cristina Tereza Gaulia, Aglaé Tedesco e Ana Maria Pereira de Oliveira, além do juiz Luiz Eduardo de Castro Neves.

Durante o encontro, também serão exibidos vídeos e áudios com trechos de documentários e entrevistas daquele que é considerado o maior poeta brasileiro de todos os tempos. O repertório inclui poemas de Drummond musicados pelo cantor e compositor Belchior no álbum "As várias caras de Drummond", em que interpreta 31 textos do escritor, além da canção “Canção Amiga”, com música de Milton Nascimento, presente no disco "Clube da Esquina 2".

As interpretações serão feitas pelo cantor e músico Serggio Torres, que apresentará uma seleção de canções baseadas em poemas de Drummond, além de composições próprias inspiradas na obra do autor de "A Rosa do Povo".