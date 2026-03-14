Material apreendido foi levado para a 56ª DP - Divulgação

Material apreendido foi levado para a 56ª DP Divulgação

Publicado 14/03/2026 10:56

Rio - Uma réplica de fuzil e 673 cápsulas de cocaína foram apreendidas por policiais do 20º BPM (Mesquita) após um confronto na Comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (13).

De acordo com a corporação, as equipes estavam em deslocamento pela Avenida Abílio Augusto Távora quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele fugiu em direção à comunidade. Em seguida, houve confronto, mas o bandido conseguiu escapar por uma área de mata.

Além da réplica da arma e das drogas, baterias e bases para rádios transmissores foram apreendidos. A 56ª DP (Comendador Soares) registrou o caso.