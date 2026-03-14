Armas e entorpecentes foram apreendidos em Niterói - Divulgação

Armas e entorpecentes foram apreendidos em Niterói Divulgação

Publicado 14/03/2026 13:25

Rio - Policiais militares apreenderam um fuzil, uma pistola, drogas e outros materiais em duas ações realizadas entre sexta-feira (13) e sábado (14) em comunidades de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Um homem foi preso.

De acordo com a corporação, agentes do 12º BPM apreenderam um fuzil e carregadores durante patrulhamento na Comunidade Santo Cristo, no bairro do Fonseca, neste sábado (14). Durante a ação, um suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi detido.

Na tarde de sexta-feira (13), policiais foram verificar uma denúncia sobre a presença de criminosos armados e um ponto de venda de drogas na Rua Garibaldi, na Comunidade do Caramujo, Zona Norte. No local, os agentes apreenderam uma pistola, carregadores, munições, material entorpecente e um rádio transmissor.

As ocorrências foram registradas na 78ª DP (Fonseca).

