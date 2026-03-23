Aeroporto Internacional do Galeão pode ter novo operador após leilão marcado para o fim do mêsMarcos de Paula/Prefeitura do Rio
Aeroporto Internacional do Galeão recebe propostas para novo leilão
Governo Federal espera arrecadar até R$ 1,5 bilhão com concessão do Tom Jobim
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