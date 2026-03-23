Aeroporto Internacional do Galeão pode ter novo operador após leilão marcado para o fim do mês - Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Aeroporto Internacional do Galeão pode ter novo operador após leilão marcado para o fim do mêsMarcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 23/03/2026 12:06

Rio – As propostas para o novo leilão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, devem ser entregues nesta segunda-feira (23), no Rio, uma semana antes da disputa marcada para o dia 30, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

O governo Federal estima arrecadar cerca de R$ 1,5 bilhão com a concessão, valor que deverá ser pago à vista pelo vencedor. O montante representa um ágio de 62,5% em relação ao lance mínimo fixado em R$ 932 milhões no edital.

A expectativa é de forte concorrência entre empresas do setor aeroportuário. Entre os interessados estão a atual concessionária RIOgaleão, formada pela Vinci Compass e pela Changi, de Singapura, além da suíça Zurich Airport e da espanhola Aena, que já operam terminais no Brasil. Com a nova licitação, a Infraero deixará a operação do aeroporto, onde atualmente detém 49% de participação.

O leilão ocorre após mudanças no modelo, consideradas mais atrativas pelo mercado. Entre as alterações estão a substituição da outorga fixa anual por uma cobrança variável, de acordo com o faturamento do aeroporto, e a retirada de obrigações de investimentos elevados, como a construção de uma nova pista.

O contrato de concessão segue válido até 2039. A relicitação foi articulada entre o governo federal, o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), como forma de reequilibrar o contrato e atrair novos investidores.

O Galeão foi concedido pela primeira vez em 2013, quando o consórcio vencedor pagou R$ 19 bilhões pela outorga. No entanto, projeções de demanda frustradas, a crise econômica e os impactos da pandemia tornaram o contrato oneroso.

Além das mudanças contratuais, o interesse pelo ativo também é impulsionado pelo plano da Gol Linhas Aéreas de transformar o aeroporto em base para voos internacionais de longa distância, com previsão de rotas diretas para Nova York e destinos na Europa.

Caso não haja propostas, o edital prevê que a atual concessionária permaneça na administração do terminal, mediante pagamento do valor mínimo estipulado.