Homem foi encaminhado à 22ª DP (Penha) - Reprodução / Seop

Homem foi encaminhado à 22ª DP (Penha) Reprodução / Seop

Publicado 23/03/2026 11:35 | Atualizado 23/03/2026 13:33

Rio – Marcelo Rabelo dos Santos Filho foi preso por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) neste domingo (22), após ter sido flagrado furtando cabos das máquinas de atendimento do Jaé, dentro da estação de BRT Ibiapina, do corredor Transcarioca, na Penha, Zona Norte.



Ele estava dormindo dentro do terminal com os fios escondidos em um saco plástico, quando os guardas o prenderam. Na sacola, havia ainda um alicate, duas tesouras, lâminas de barbear e outros objetos cortantes, além de um celular.



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De acordo com a Seop, Marcelo confessou o crime após ter visto a si mesmo nas imagens capturadas pelas câmeras da Mobi-Rio. Ele foi conduzido para a 22ª DP (Penha) e vai responder pelo crime de furto.