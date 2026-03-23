Cerca de 70 kg de cobre foram encontrados em ferro-velho clandestino - Divulgação

Cerca de 70 kg de cobre foram encontrados em ferro-velho clandestinoDivulgação

Publicado 23/03/2026 13:08

Rio - Um ferro-velho clandestino foi interditado na manhã desta segunda-feira (23), na Rua Rio Apa, em Cordovil, na Zona Norte. Durante a ação, agentes encontraram cerca de 70 quilos de cobre no interior do estabelecimento.

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A operação foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), após denúncias de moradores. No local, os agentes também apreenderam oito baterias de motos elétricas, um balão, 15 objetos perfurocortantes e uma balança de precisão.

A operação foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), após denúncias de moradores. No local, os agentes também apreenderam oito baterias de motos elétricas, um balão, 15 objetos perfurocortantes e uma balança de precisão.

De acordo com a Seop, o espaço também utilizava irregularmente a calçada para compra e armazenamento de materiais, o que obstruía a passagem de pessoas.



Ainda durante a fiscalização, técnicos da Light identificaram ligações clandestinas de energia elétrica no estabelecimento. Todo o material foi lacrado e encaminhado para um depósito público.



O proprietário foi conduzido à 38ª DP (Brás de Pina), onde prestou esclarecimentos. A ação contou com a participação de cerca de 20 agentes da Seop, além do apoio da concessionária de energia e da Guarda Municipal.

