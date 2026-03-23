A capivara é um macho adulto de 65 kg - Divulgação / Cras Estácio

A capivara é um macho adulto de 65 kgDivulgação / Cras Estácio

Publicado 23/03/2026 10:25 | Atualizado 23/03/2026 11:40

DIA nesta segunda-feira (23) pelo veterinário Jeferson Pires, responsável pelo caso. Rio - Após ter sido sedada e apresentado uma melhora no quadro de saúde , a capivara brutalmente espancada por oito pessoas na Ilha do Governador segue mostrando sinais positivos e de atividade, no entanto, corre o risco de perder a visão esquerda. As informações foram relevadas aonesta segunda-feira (23) pelo veterinário Jeferson Pires, responsável pelo caso.

"Hoje [23] ela está bem, muito melhor, mais ativa que quando chegou, no sábado [21]. Ela já está virando o pote de comida, ameaçando se aproximar, comendo e bebendo água", afirmou o especialista.

Perguntado sobre a questão do traumatismo craniano estabilizado após o resgate, Jeferson afirmou que não descarta a chance de óbito: "Eu não posso excluir que possa haver uma evolução negativa, ainda que ela tenha melhorado muito. Ou seja, eu não a tiro ainda de risco de óbito, mas vou reduzindo cada vez essa possibilidade conforme os dias vão passando, até porque era o que mais gerava risco de vida para ela".



"Além do risco do traumatismo, ela tem chance de ficar cega do olho esquerdo, ela chegou com uma lesão bem significativa, o olho estava com muito hematoma", continuou Jeferson.

A perda da visão, de acordo com ele, pode afetar a nova moradia da capivara, pelo risco de atropelamento: "Saindo daqui, ela provavelmente vai ser encaminhada para a natureza daqui a 10 ou 15 dias, mas o que vai diferenciar [o destino dela] é se ela vai ficar cega, porque não podemos soltá-la em um parque em que ela consiga acessar uma via, ou uma rua, ser atropelada e acabar morrendo.

"Ficando cega, ela deve ir para algum parque municipal, estadual ou federal, algum que seja fechado e ela não consiga sair para evitar a chance de atropelamento. Então isso precisa ser avaliado com os órgãos ambientais, precisamos ‘sentar’ com eles e ver com eles o que é melhor para a capivara, mas a prioridade é devolvê-la para a natureza", concluiu o veterinário.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo