Movimentação na estação praça XV das barcas na manhã desta segunda-feira (23) - Érica Martin / Agência O Dia

Movimentação na estação praça XV das barcas na manhã desta segunda-feira (23)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 23/03/2026 10:14

Rio - A estação das barcas no Centro passou a se chamar Praça XV de Novembro - Silvio Santos, em homenagem ao apresentador, que teve ligação com o transporte aquaviário no início da carreira. A mudança foi oficializada por meio de lei sancionada pelo governo do estado e publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (23).

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A homenagem reconhece a relação de Silvio Santos (1930-2024), nascido na capital fluminense, com o sistema de barcas na juventude.

Na virada das décadas de 1940 para 1950, antes da construção da Ponte Rio-Niterói, ele utilizava as embarcações para se deslocar entre os municípios para trabalhar como locutor na Rádio Continental, em Niterói.

Durante esse período, ele instalou alto falantes no transporte e aproveitava as viagens para vender produtos, fazer anúncios e interagir com passageiros, em uma fase inicial de sua trajetória como comunicador e empresário. Além disso, ele criou a revista "Brincadeiras para você", vendida nas barcas.

O projeto que deu origem à mudança é de autoria do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB).

A lei transforma a estação das barcas em um marco histórico que recorda o local onde o Silvio Santos começou a desenvolver o talento que conquistou milhões de brasileiros. Justa homenagem ao homem que tantos empregos gerou no país", destacou o deputado.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, em uma casa localizada entre a Avenida Henrique Valadares e a Rua do Senado, na Lapa, o apresentador fundou em 1981 o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), tornando-se uma das maiores redes de TV do país, além de ter criado o Baú da Felicidade. Silvio Santos faleceu aos 93 anos, em 17 de agosto de 2024, por complicações da influenza.





* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Adriano Aráújo