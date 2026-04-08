Quatro homens foram detidos em operação contra o tráfico na Zona Sudoeste - Divulgação

Quatro homens foram detidos em operação contra o tráfico na Zona SudoesteDivulgação

Publicado 08/04/2026 11:59

Rio – Agentes da Polícia Civil fecharam um ponto de venda de drogas e prenderam quatro homens em uma operação, nesta terça-feira (7), na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

Drogas, arma, rádio comunicador e anotações do tráfico foram encontrados no imóvel Divulgação



A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), após levantamento que indicou o uso do imóvel para a comercialização de entorpecentes. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), após levantamento que indicou o uso do imóvel para a comercialização de entorpecentes.

No local, os policiais encontraram uma arma de fogo, uma granada, munições, rádios comunicadores, anotações e drogas já separadas para venda. Também foram apreendidos cartões bancários ligados a roubos.



Segundo a investigação, os presos atuavam no tráfico da região e também são suspeitos de participação em outros crimes, como roubos. Eles foram levados para a delegacia e vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, posse de artefato explosivo e receptação.

