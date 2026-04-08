Durante a inauguração, foram distribuídos 100 livros gratuitamente - A Casa Amarela/Divulgação

Durante a inauguração, foram distribuídos 100 livros gratuitamenteA Casa Amarela/Divulgação

Publicado 08/04/2026 13:29

Rio – A estação Cinelândia do MetrôRio passou a contar, nesta terça-feira (7), com uma biblioteca. A iniciativa busca incentivar a leitura entre os milhares de passageiros que circulam diariamente pelo local.

A Casa Amarela fica dentro da estação A Casa Amarela/Divulgação



Durante a cerimônia de inauguração, foram distribuídos 100 livros gratuitamente. Durante a cerimônia de inauguração, foram distribuídos 100 livros gratuitamente.

O local, batizado de A Casa Amarela, funcionará com empréstimo gratuito de exemplares sempre de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h, e às sextas e sábados, das 16h às 19h.



Idealizador do projeto, Pedro Botelho afirmou que a proposta surgiu há quatro anos, em Anchienta, na Zona Norte, onde está localizada a "matriz", com o objetivo ampliar o acesso à leitura. “A Casa Amarela nasceu de um sonho coletivo e hoje se torna realidade. Queremos que a biblioteca seja um espaço vivo de troca, reflexão e inclusão.”



Segundo a gerente de Comunicação do MetrôRio, Simone Feil, a localização da biblioteca amplia o alcance da iniciativa. “Ter uma biblioteca em um espaço público de alto fluxo, no coração da área cultural do Centro do Rio, é uma forma de levar cultura a todos”, destacou.



O secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, ressaltou a importância de levar o projeto para o Centro: “Trazer A Casa Amarela de Anchieta para a Cinelândia aproxima centro e periferia, valorizando escritores e iniciativas que muitas vezes não circulam.”



Já a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, destacou o simbolismo da iniciativa no cotidiano dos passageiros. “Quando eu olho A Casa Amarela aqui na estação Cinelândia, nesse lugar onde passam tantas pessoas, a gente se inspira e deixa florescer a essência que os afazeres do dia tentam roubar de nós.”



De acordo com os organizadores, o espaço também deve receber, em breve, outras ações voltadas ao público, incluindo iniciativas sociais e de saúde.

