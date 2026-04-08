Fiscalização da Seop na Praia do Leme, na Zona Sul - Érica Martin / Agência O Dia

Fiscalização da Seop na Praia do Leme, na Zona SulÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/04/2026 15:04

Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) vai padronizar em 60 km/h o limite de velocidade dos veículos que circulam na orla da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes e da Zona Sul da cidade. De acordo com o órgão, a medida passa a valer a partir da 0h desta sexta-feira (10) e tem como objetivo aumentar a segurança viária nas vias à beira-mar.

Nesta quinta-feira (9), as sinalizações serão instaladas nas seguintes vias:

- Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes;

- Avenida Delfim Moreira, no Leblon;

- Avenida Vieira Souto, em Ipanema;

- Avenida Atlântica, em Copacabana.

A medida acontece após o decreto da Prefeitura do Rio que proibiu a circulação de ciclomotores e autopropelidos na ciclovias e em ruas com velocidade máxima acima de 60 km/h - como são as vias da orla até 0h de sexta-feira. A determinação equiparou os dois tipos de veículos e o prefeito Eduardo Cavaliere os categorizou como "motos elétricas".

Decreto