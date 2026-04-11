Mulher é detida por irregularidade - Reprodução

Mulher é detida por irregularidadeReprodução

Publicado 11/04/2026 08:38

Rio - Sara Ouali-Alami foi presa em flagrante na noite desta sexta-feira (10), por utilizar um passaporte falso. A mulher, que é marroquina, acabou localizada por policiais civis em um hotel, na Ilha do Governador, após denúncias sobre uma suposta turista francesa em situação irregular no país.



Segundo informações divulgadas pela 37ª DP (Ilha), responsável pela prisão, a mulher apresentou dois passaportes, sendo um marroquino e outro francês, alegando possuir dupla nacionalidade. No entanto, foi constatado que o documento da França era falsificado, o que fez a turista ser presa em flagrante.



Em depoimento, Sara confessou ter adquirido o documento em São Paulo por € 3 mil (cerca de R$ 16 mil). Ela alegou, ainda, ter sido convencida por um estrangeiro de que o documento era legítimo e que facilitaria sua imigração para a Europa.

A preso alegou ainda que pretendia usar o documento para imigrar para a França, mas disse que não chegou a viajar, limitando-se a utilizá-lo apenas para se identificar no hotel.



As investigações agora prosseguem para identificar os responsáveis pela venda e falsificação dos documentos.

O delegado Felipe Santoro afirmou que o uso de documentos falsos está frequentemente ligado a esquemas internacionais de migração ilegal e até tráfico humano, envolvendo redes criminosas altamente estruturadas que lucram com a vulnerabilidade de estrangeiros.



"A prisão acende um alerta para a atuação dessas organizações no Brasil como local de passagem para migração ilegal", completou Santoro.