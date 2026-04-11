Mulher é detida por irregularidadeReprodução
Segundo informações divulgadas pela 37ª DP (Ilha), responsável pela prisão, a mulher apresentou dois passaportes, sendo um marroquino e outro francês, alegando possuir dupla nacionalidade. No entanto, foi constatado que o documento da França era falsificado, o que fez a turista ser presa em flagrante.
Em depoimento, Sara confessou ter adquirido o documento em São Paulo por € 3 mil (cerca de R$ 16 mil). Ela alegou, ainda, ter sido convencida por um estrangeiro de que o documento era legítimo e que facilitaria sua imigração para a Europa.
As investigações agora prosseguem para identificar os responsáveis pela venda e falsificação dos documentos.
"A prisão acende um alerta para a atuação dessas organizações no Brasil como local de passagem para migração ilegal", completou Santoro.
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