Polícia Militar apreendeu três fuzis e drogas perto da comunidade@pmerj
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes decidiram abordar um veículo que estava circulando sem placa pela região. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os três ocupantes fugiram em direção à comunidade, abandonando o veículo.
As três armas apreendidas eram de calibre 5.56. O material foi encaminhado à delegacia da área.
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