Polícia Militar apreendeu três fuzis e drogas perto da comunidade - @pmerj

Polícia Militar apreendeu três fuzis e drogas perto da comunidade@pmerj

Publicado 11/04/2026 10:48

Rio - Três fuzis foram apreendidos, na manhã deste sábado (11), nas proximidades da comunidade do Sapo, em Duque de Caxias, na Baixada. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina de policiais do 15º BPM (Duque de Caxias).



Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes decidiram abordar um veículo que estava circulando sem placa pela região. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os três ocupantes fugiram em direção à comunidade, abandonando o veículo.

Em seguida, durante as buscas, foram encontradas armas e drogas em uma casa abandonada.



As três armas apreendidas eram de calibre 5.56. O material foi encaminhado à delegacia da área.