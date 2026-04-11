Drogas, armas e rádios comunicadores foram apreendidos na ação - Reprodução / Redes Sociais

Drogas, armas e rádios comunicadores foram apreendidos na açãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/04/2026 12:39

Rio - Um corpo foi encontrado carbonizado, na tarde desta sexta-feira (10), durante uma operação no Morro Azul, no Flamengo, na Zona Sul. Na ação, policiais militares prenderam três suspeitos, sendo um deles baleado.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) encontraram o cadáver quando realizavam buscas por criminosos e materiais ilegais no interior da comunidade.

Em outra região, as equipes localizaram três suspeitos de pertencer ao tráfico de drogas, sendo um deles ferido. O baleado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde está internado sob custódia. Ainda não há informações sobre sua identificação, estado de saúde e a circunstância do ferimento.

Os outros dois homens foram presos. Os PMs apreenderam uma pistola, rádios transmissores e drogas na operação.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte da pessoa carbonizada. A vítima ainda não foi identificada, mas os agentes já realizaram a perícia onde o corpo estava. Diligências seguem em andamento para apurar o crime.