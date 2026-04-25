Cartão especial serve como lembrança do show da Shakira, não sendo obrigatório para embarcarDivulgação
Fãs e colecionadores poderão adquirir cartão especial de transporte para show da Shakira
Produto comemorativo foi lançado pelo Jaé
Escolas de Paraty vão ganhar 7 mil livros
Ação da Operação Flipinha contempla estudantes do Ensino Fundamental e Médio
Governo inova com navegação oncológica de pacientes em tratamento de câncer na Baixada Fluminense
Ao todo, 700 pessoas já estão sendo acompanhadas de perto no Onco Baixada, que completou dois meses de funcionamento
Dançar faz muito bem para o corpo e para a alma
Professores e alunos falam da expressão corporal no Dia Internacional da Dança
Derrota com sabor de vitória?
Por incrível que pareça, e assim como aconteceu com o Talibã no Afeganistão, a derrota na guerra parece ser a única saída para a ditadura do Irã manter o seu poder
Afoxé Filhos de Gandhi celebra o Dia do Trabalhador com festa
Haverá cortejo no Centro e feijoada servida em panela de barro
Musicoterapia e autismo: como a música pode ajudar na regulação emocional e qualidade de vida
Música é utilizada como ferramenta terapêutica baseada em evidências, com impacto direto no cérebro, nas emoções e no desenvolvimento de pessoas autistas
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