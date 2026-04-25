Cartão especial serve como lembrança do show da Shakira, não sendo obrigatório para embarcar - Divulgação

Cartão especial serve como lembrança do show da Shakira, não sendo obrigatório para embarcarDivulgação

Publicado 25/04/2026 08:43

O sistema Jaé lançou cartões especiais para o show da cantora Shakira em Copacabana. A venda acontece até o próximo sábado (2), data do evento, sempre das 8h às 18h. Personalizados, eles foram desenvolvidos especialmente para a ocasião e servem como mimos para fãs e colecionadores, não sendo obrigatórios na hora do embarque.

O novo produto custa R$ 25, distribuídos da seguinte forma: R 15,80 em créditos de transporte e R$ 9,20 referentes ao custo do cartão (casco). A compra deve ser feita via Pix.

A venda acontece nas estações Jardim Oceânico, Botafogo, Central, Carioca e Largo do Machado do metrô. O item traz estampado o título de um dos maiores sucesso da artista, "Estoy Aquí".

Vale ressaltar que os cartões Jaé e RioCard tradicionais serão válidos normalmente no dia do evento.

O megashow faz parte do projeto Todo Mundo no Rio, que já se consolidou no calendário oficial da cidade ao promover grandes apresentações gratuitas na Praia de Copacabana. Em edições anteriores, o evento trouxe Madonna e Lady Gaga.

