Armas, dois rádios transmissores e drogas foram apreendidas na açãoDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um morto e outros cinco presos na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste, nesta sexta-feira (24). Com eles, foram apreendidos pistola calibre 9 mm, um revólver, dois rádios transmissores e drogas.

Segundo a corporação, logo após a troca de tiros, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) localizaram os seis suspeitos, sendo um deles encontrado ferido e socorrido para uma unidade de saúde da região, onde não resistiu.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).
Violência recorrente
A região vive uma intensa onda de violência devido a guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho por disputa de território. Em meio aos confrontos, bandidos têm usado táticas de guerras, como uso de drone para lançamento de granadas.
No início do mês, o policiamento precisou ser intensificado após confrontos. Na ocasião, criminosos incendiaram barricadas e dois veículos em um dos acessos da comunidade.
Ainda em Curicica, na comunidade Dois Irmãos, o policial militar Jonathan Soares Lucas, de 39 anos, que estava de folga, foi baleado. Informações iniciais apontam que ele teria entrado por engano na região.
 