Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um morto e outros cinco presos na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na Zona Sudoeste, nesta sexta-feira (24). Com eles, foram apreendidos pistola calibre 9 mm, um revólver, dois rádios transmissores e drogas.
Segundo a corporação, logo após a troca de tiros, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) localizaram os seis suspeitos, sendo um deles encontrado ferido e socorrido para uma unidade de saúde da região, onde não resistiu.
A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).
Violência recorrente
A região vive uma intensa onda de violência devido a guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho por disputa de território. Em meio aos confrontos, bandidos têm usado táticas de guerras, como uso de drone para lançamento de granadas.
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