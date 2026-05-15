Polícia Civil e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em mais de R$ 3 milhões em Seropédica - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em mais de R$ 3 milhões em SeropédicaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 15/05/2026 16:22 | Atualizado 15/05/2026 17:17

Rio - A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 50 kg de cocaína - avaliados em mais de R$ 3 milhões -, da facção criminosa Comando Vermelho (CV), em ação conjunta realizada em Seropédica, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (15). Dois criminosos também foram presos em flagrante durante a operação.

Os homens, vindos de São Paulo, foram detidos por tráfico interestadual de drogas. O material era destinado ao Complexo da Penha, na Zona Norte. De acordo com as investigações, o entorpecente era enviada por uma organização criminosa paulista, responsável pelo abastecimento de materiais ilícitos, como cocaína, maconha e haxixe, para a comunidade no Rio, dominada pelo CV.



Após troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) e a PRF, os agentes identificaram o veículo utilizado no transporte da carga e montaram um cerco tático para interceptar o automóvel.

Os agentes também apreenderam celulares, que serão analisados no decorrer da investigação. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e a estrutura responsável pela logística de distribuição dos entorpecentes.