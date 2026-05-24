Carro foi atingido ao tentar fazer cruzamento - Rede Social

Carro foi atingido ao tentar fazer cruzamentoRede Social

Publicado 24/05/2026 08:18

Rio - Um acidente entre um ônibus e um carro deixou quatro pessoas feridas na Rua Conde de Porto Alegre, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (22).

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que o automóvel cruza a via, na esquina da Rua Tuiuti, e acaba atingido pelo coletivo. A colisão ocorreu por volta das 22h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois casais estão entre os feridos. Um deles foi socorrido e encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e o outro para o Hospital São João de Meriti. Os quatro sofreram ferimentos leves.