Medicamentos apreendidos durante a operação Divulgação
Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a investigação teve início após informações de inteligência apontarem que um homem estaria anunciando e vendendo, por meio de aplicativos de mensagens, medicamentos destinados ao emagrecimento sem comprovação de procedência. A partir da apuração, foi possível identificar o responsável pelos anúncios e reunir elementos que indicavam a prática contínua e estruturada da atividade irregular.
As apurações revelaram ainda a oferta ostensiva de substâncias como tirzepatida e retatrutida, medicamentos de alto valor em que a utilização exige prescrição e acompanhamento médico. Os anúncios divulgados indicavam disponibilidade imediata dos produtos, divulgação de preços e manutenção de estoque, características típicas de uma atividade comercial exercida de forma contínua.
Diante dos indícios reunidos, os agentes buscam apreender medicamentos, embalagens, registros comerciais, aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão utilizados para aprofundar as investigações. O objetivo é identificar a origem dos produtos, rastrear possíveis fornecedores e verificar a participação de outros integrantes na distribuição dos produtos.
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