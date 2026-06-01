Medicamentos apreendidos durante a operação - Divulgação

Medicamentos apreendidos durante a operação Divulgação

Publicado 01/06/2026 07:57

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira (1º), uma operação para combater a comercialização clandestina de medicamentos utilizados para emagrecimento, vendidos como "canetas emagrecedoras". Na ação, agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços em Ramos, na Zona Norte, e em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste. Até o momento, armas, munições e remédios foram apreendidos.

fotogaleria

O objetivo é interromper a venda irregular de substâncias de alto valor comercial e uso controlado, que vinham sendo oferecidas sem controle sanitário e em desacordo com as normas regulatórias.



Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a investigação teve início após informações de inteligência apontarem que um homem estaria anunciando e vendendo, por meio de aplicativos de mensagens, medicamentos destinados ao emagrecimento sem comprovação de procedência. A partir da apuração, foi possível identificar o responsável pelos anúncios e reunir elementos que indicavam a prática contínua e estruturada da atividade irregular.



As apurações revelaram ainda a oferta ostensiva de substâncias como tirzepatida e retatrutida, medicamentos de alto valor em que a utilização exige prescrição e acompanhamento médico. Os anúncios divulgados indicavam disponibilidade imediata dos produtos, divulgação de preços e manutenção de estoque, características típicas de uma atividade comercial exercida de forma contínua.

Em uma das publicações, o criminoso garantia que o produto dele não possuía o menor valor, mas teria o melhor efeito no organismo do consumidor.



Diante dos indícios reunidos, os agentes buscam apreender medicamentos, embalagens, registros comerciais, aparelhos eletrônicos e outros materiais que serão utilizados para aprofundar as investigações. O objetivo é identificar a origem dos produtos, rastrear possíveis fornecedores e verificar a participação de outros integrantes na distribuição dos produtos.