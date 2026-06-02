Rua da Carioca, no Centro, foi interditada devido a queda de árvore - Divulgação/COR

Rua da Carioca, no Centro, foi interditada devido a queda de árvoreDivulgação/COR

Publicado 02/06/2026 06:40

Rio - As fortes chuvas que atingem o Rio desde a madrugada desta terça-feira (2) provocaram quedas de árvores e transtornos em diferentes pontos da cidade. Ainda pela manhã, os incidentes causam interdições, desvios no trânsito e mobilizam equipes da Comlurb no Centro e na Zona Sul.

No Centro, a Rua da Carioca segue interditada na altura da Rua Ramalho Ortigão. O trânsito está sendo desviado pela Avenida República do Paraguai.

Outra queda ocorreu na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. No local, duas faixas foram fechadas. Também na Zona Sul, na Estrada da Canoa, em São Conrado, houve interdição no sentido Barra da Tijuca, mas a via já foi liberada.

Ainda em meio a chuva, um ônibus colidiu em um poste na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá. A via está parcialmente interditada na altura da Ladeira da Freguesia. Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Light foram acionadas

Confira previsão

Entre quarta-feira (3) e sexta-feira (5), o tempo no Rio será ainda influenciado pela entrada de ventos úmidos. O céu estará nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento, podendo ser moderada nesta quarta(3). Os ventos estarão moderados. As temperaturas variam entre máxima de 28ºC e mínima de 15ºC.



No domingo (6), a nebulosidade estará variada e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima é de 29ºC e mínima de 15ºC.