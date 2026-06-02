Hayanna permanece internada desde domingo (31)Rede Social
De acordo com a irmã de Hayanna, a mãe do cunhado, conhecido como HN, nunca aceitou o relacionamento dos dois e a convivência com a nora piorou após a morte do filho.
"Hayanna é mãe, filha, irmã, amiga e uma mulher que já havia passado pela dor de perder o marido. Mesmo enfrentando o luto, ela tentava seguir sua vida e cuidar do filho, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de viver em paz. Durante meses, ela enfrentou conflitos e perseguições. Minha irmã era constantemente alvo de ameaças e intimidações. O que deveria ter terminado após a morte do seu companheiro apenas continuou e se intensificou", contou.
A irmã relatou que a amante e a sogra teriam ido até a residência da vítima e a chamado para fora, momento em que ela foi brutalmente atacada.
"Atacaram minha irmã com intenção de matar, com facadas e estão soltas por aí sem serem punidas pelo crime. Minha irmã recebeu 34 facadas pelo corpo, incluindo ferimentos graves no rosto.
É difícil até escrever esse número sem sentir revolta", informou.
Na ocasião, a viúva foi socorrida por moradores e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer, onde passou por cirurgia e segue internada até esta terça-feira (2). O estado de saúde dela é estável.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
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