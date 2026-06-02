Hayanna permanece internada desde domingo (31) - Rede Social

Hayanna permanece internada desde domingo (31)Rede Social

Publicado 02/06/2026 09:02

Rio - A viúva Hayanna Almeida, de 28 anos, foi esfaqueada na porta de casa na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Oeste, no último domingo (31). Segundo a família, a vítima teria sido atingida 34 vezes pela sogra e a amante do marido. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com a irmã de Hayanna, a mãe do cunhado, conhecido como HN, nunca aceitou o relacionamento dos dois e a convivência com a nora piorou após a morte do filho."Hayanna é mãe, filha, irmã, amiga e uma mulher que já havia passado pela dor de perder o marido. Mesmo enfrentando o luto, ela tentava seguir sua vida e cuidar do filho, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de viver em paz. Durante meses, ela enfrentou conflitos e perseguições. Minha irmã era constantemente alvo de ameaças e intimidações. O que deveria ter terminado após a morte do seu companheiro apenas continuou e se intensificou", contou.A irmã relatou que a amante e a sogra teriam ido até a residência da vítima e a chamado para fora, momento em que ela foi brutalmente atacada."Atacaram minha irmã com intenção de matar, com facadas e estão soltas por aí sem serem punidas pelo crime. Minha irmã recebeu 34 facadas pelo corpo, incluindo ferimentos graves no rosto.É difícil até escrever esse número sem sentir revolta", informou.Na ocasião, a viúva foi socorrida por moradores e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer, onde passou por cirurgia e segue internada até esta terça-feira (2). O estado de saúde dela é estável.De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 41ª DP (Tanque). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.