Centro de Referência de Assistência Social de Padre Miguel, na Zona Oeste, recebe inscriçõesReprodução / Redes sociais
- Ter disponibilidade de tempo e promover atenção e afeto
- Ser aprovado na avaliação psicossocial
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Centro de Referência de Assistência Social de Padre Miguel, na Zona Oeste, recebe inscriçõesReprodução / Redes sociais
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