Centro de Referência de Assistência Social de Padre Miguel, na Zona Oeste, recebe inscrições - Reprodução / Redes sociais

Centro de Referência de Assistência Social de Padre Miguel, na Zona Oeste, recebe inscriçõesReprodução / Redes sociais

Publicado 02/06/2026 10:54

Rio – Famílias interessadas em apoiar o serviço Família Acolhedora, campanha de abrigo a crianças e adolescentes vítimas de violência ou negligência, já podem se inscrever. O anúncio foi publicado pela Prefeitura do Rio no Diário Oficial desta terça-feira (2), e busca ampliar o acesso a lares provisórios.



Não se trata de adoção, e sim, da oferta de um lugar seguro para a permanência temporária do jovem. Para se cadastrar, a família candidata precisa entrar no site da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Também há opção de inscrição presencial em uma das Coordenadorias de Assistência Social (CAS) da cidade

Requisitos e benefícios



- Ter de 21 a 68 anos;

- Ter disponibilidade de tempo e promover atenção e afeto

- Ser aprovado na avaliação psicossocial



Cada beneficiado recebe do município uma bolsa-auxílio de R$ 1.400, ou R$ 2.030, caso o mesmo tenha alguma deficiência ou necessidade específica.

O acolhimento temporário ocorre até que aconteça a inscrição de outra família, retorno ao lar de origem ou transição para a vida adulta. No Rio, 19% de menores abrigados estão em famílias acolhedoras.





