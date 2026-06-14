Ana Carla da Silva Gadelha - Reprodução/Redes sociais

Ana Carla da Silva GadelhaReprodução/Redes sociais

Publicado 14/06/2026 12:55

A Polícia Civil investiga a morte de Ana Carla da Silva Gadelha, de 38 anos, assassinada a facadas na noite deste sábado (13) no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O crime aconteceu na Rua Vitor Prestes e na presença dos filhos.

Segundo as primeiras informações, o principal suspeito é o ex-marido da vítima, com quem ela manteve um relacionamento por cerca de 13 anos e teve filhos. O casal estaria separado há aproximadamente dois anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas às 21h19 para uma ocorrência de agressão no local. Quando os socorristas chegaram, a vítima já estava morta, apresentando perfurações pelo corpo. Os bombeiros informaram ainda que foram avisados pela Polícia Militar de que uma equipe do Samu já havia chegado ao endereço. Após o ataque, o homem teria fugido do local e não havia sido localizado até a última atualização do caso.

A Polícia Militar informou que encontrou a vítima já sem vida e isolou a área para o trabalho da perícia. Inicialmente, a corporação informou que a autoria e a motivação do crime eram desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte de Ana Carla da Silva Gadelha. O caso é investigado como feminicidio.