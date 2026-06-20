Material apreendido pelo policiais do 41º BPM - Reprodução/X

Material apreendido pelo policiais do 41º BPMReprodução/X

Publicado 20/06/2026 07:48

Rio – Um criminoso ficou ferido após um confronto com policiais do 41º BPM (Colégio), na madrugada deste sábado (20), em Barros Filho, na Zona Norte. Dois comparsas dele acabaram detidos após o fim dos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações dando conta de que o trio estava praticando roubos nas proximidades da Comunidade do Chaves. Ao notarem a aproximação policial, na Avenida Brasil, eles começaram a atirar, dando início ao tiroteio.

O homem baleado foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. Não há informações sobre o quadro dele.

Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, um rádio transmissor e celulares.