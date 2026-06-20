Colisão violenta aconteceu à noite, no sentido Centro da cidade - Reprodução

Colisão violenta aconteceu à noite, no sentido Centro da cidadeReprodução

Publicado 20/06/2026 08:27

Rio - Um caminhão-guincho colidiu em uma mureta na Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, Zona Norte do Rio, e interditou a calha do BRT, no fim da noite desta sexta-feira (19). Com o impacto da batida, o veículo ficou completamente destruído.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 22h. No local, um jovem, de aproximadamente 20 anos, recusou atendimento.



De acordo com o Centro de Operações Rio, a colisão ocorreu no sentido Centro, mas a pista para quem vai até a Zona Oeste também ficou interditada.

Equipes da Comlurb realizaram a limpeza na região. Além disso, funcionários da RioLuz também atuaram no local. A via foi liberada por volta das 5h deste sábado (20).