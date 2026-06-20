Encontro é gratuito e aberto ao público em geral - Divulgação/Marcelo Arar

Encontro é gratuito e aberto ao público em geralDivulgação/Marcelo Arar

Publicado 20/06/2026 09:28

Rio – Os adeptos da yoga que quiserem celebrar o dia internacional da prática num cenário deslumbrante já têm destino certo para esticar aquele tapetinho nesse domingo (21). Um encontro gratuito e aberto ao público em geral acontece, a partir das 6h, na Praia do Arpoador, entre Ipanema e Copacabana, na Zona Sul.

Promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Embaixada da Índia e o Instituto Mude, a programação contará com uma prática especial conduzida por Renata Mozzini, fundadora de uma das principais escolas de formação de professores de yoga do país; mantras e cantos inspirados nas tradições da Índia com o grupo Emanazul; e uma meditação guiada por Carol Pressoto, professora de meditação e facilitadora de práticas contemplativas.

Segundo a pasta, a edição do ano passado recebeu aproximadamente 300 praticantes de yoga. Já para 2026, a expectativa é de 500 presentes.

“O Arpoador será palco de uma grande celebração que reunirá praticantes, professores e admiradores da filosofia milenar que promove equilíbrio entre o corpo, a mente e as emoções”, afirmou o subsecretário municipal de Esportes, Marcelo Arar, responsável pela organização do encontro.

O Dia Internacional do Yoga foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2014, como reconhecimento da contribuição desta prática para a saúde, o bem-estar e a harmonia entre os seres humanos. No início da semana, a Secretaria Municipal de Esportes formou 120 mestres para ministrarem aulas de Yoga.

Serviço

Dia Internacional da Yoga

Data: 21/6, a partir de 6h

Local: Praia do Arpoador

Programação:

6h - abertura com Renata Mozzini

6h10 - Mantra de abertura com Emanazul

6h15 - Cantos de mantras com Emanazul e Renata Mozzini

6h20 - Prática especial de Yoga conduzida por Renata Mozzini, com acompanhamento musical ao vivo do Emanazul

7h - Meditação guiada com Carol Presotto

7h30 - Encerramento musical com Emanazul