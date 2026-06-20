Manhã de sábado foi ensolarada e fria na Quinta da Boa Vista - Érica Martin / Agência O Dia

Manhã de sábado foi ensolarada e fria na Quinta da Boa VistaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 20/06/2026 13:01

Rio - A estação caracterizada pelas baixas temperaturas chega neste domingo (21), mas o carioca pode se preparar para um inverno diferente em 2026. A forte influência do fenômeno El Niño deve trazer mais calor ao período. Apesar disso, o primeiro dia da estação no Rio será marcado pela rápida passagem de uma frente fria pela costa, com possibilidade de chuva fraca isolada a qualquer momento e temperaturas entre 14°C e 27°C.

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Para os próximos meses, a expectativa é de que a cidade registre temperaturas acima da média para esta época do ano. A previsão é de que o El Niño se intensifique entre o fim do inverno e a primavera. Para os próximos meses, a expectativa é de que a cidade registre temperaturas acima da média para esta época do ano. A previsão é de que o El Niño se intensifique entre o fim do inverno e a primavera.

"O inverno é caracterizado por ser uma estação mais seca, quando temos uma quantidade menor de chuva. O período também é marcado por episódios de baixa umidade relativa do ar à tarde, ressacas e formação de névoa nas primeiras horas do dia. A menor incidência de radiação solar favorece a ocorrência de temperaturas mais baixas na madrugada", explica Mayara Villela, meteorologista do Sistema Alerta Rio.

Na Quinta da Boa Vista, na tarde deste sábado (20), cariocas já aproveitam o dia ensolarado e o clima fresco. Ao DIA, o geógrafo Márcio Nogueira, 46 anos, contou a expectativa para o inverno.



"Calor de 40ºC não é bom pra ninguém, só se você puder ir na praia, se não puder tem que ficar trancado dentro de casa no ar-condicionado. Minha expectativa é que a gente tenha dias ensolarados como esse e de noite um friozinho gostoso que dá pra aproveitar e tomar uma sopinha, fazer algo gostoso pra comer", contou.



As amigas Ana Luiza Gonçalves, 22 anos, e Rafaela Beatriz da Silva, 23 anos, aproveitavam o dia de folga e revelaram preferir os dias mais frescos.



"Eu gosto muito desse tempinho, que dá pra ficar no sol, mas fica mais fresquinho. Não gosto nem da chuva, mas gosto desse tempo agradável, fresquinho e com sol", disse Rafaela.



O inverno, no entanto, não é prazeroso para todos, a ambulante Antônia das Graças, 58 anos, comentou que as vendas caem um pouco neste período.



"Pra gente camelô não é muito bom não, a gente tem que maneirar nas compras, porque o dinheiro é pouco, quando fica muito frio, as pessoas até vem, mas não compram muito. Se tiver chovendo então, aí nem vem ninguém, mas fora isso, esse clima tá gostoso, está bom até para caminhar”, disse.

A temperatura máxima média do inverno na cidade é 29,5°C, enquanto a mínima é de 15,7°C, segundo dados do Alerta Rio. Em relação à precipitação média histórica, a estimativa é de 191,4 mm de chuva ao longo da estação.



O cenário contrasta com o outono que, apesar de não ter quebrado recordes de frio, foi por amplitude térmica — a diferença entre as temperaturas máxima e mínima em um curto período. Um exemplo desse fenômeno ocorreu no dia 26 de abril, quando o Alto da Boa Vista registrou a mínima de 19,1°C, enquanto a estação de Barra/Riocentro atingiu a máxima de 36,7°C. Ao longo da estação, as condições meteorológicas foram influenciadas pela atuação dos sistemas de baixa pressão, a passagem de frentes frias e os ventos úmidos vindos do oceano.



Termômetros no outono: estabilidade nas noites e máxima de 37°C



Quem teve a sensação de que as noites foram congelantes pode se surpreender com os dados: o comportamento térmico noturno ficou dentro da média histórica. A menor temperatura mínima de todo o outono de 2026 foi registrada na estação Alto da Boa Vista: 11,3°C, na madrugada do dia 6 de junho, às 5h20.



Embora pareça baixa, a temperatura passou longe de quebrar recordes. Na verdade, a média geral das temperaturas mínimas da estação fechou em 17,7°C, o que deixa o outono de 2026 fora do topo dos anos mais frios. No ranking histórico das menores marcas de temperatura mínima registradas no Alto da Boa Vista durante o outono, a deste ano ocupa a quarta posição, empatada com a de 2018:



1° - 8,6°C - Alto da Boa Vista (2016)



2° - 10,0°C - Alto da Boa Vista (2017 e 2025)



3° - 11,0°C - Alto da Boa Vista (2020)



4° - 11,3°C - Alto da Boa Vista (2018 e 2026)



5° - 11,8°C - Alto da Boa Vista (2022)



Por outro lado, o calorão também "deu as caras". A maior temperatura máxima do outono foi anotada na estação Barra/Riocentro, onde os termômetros marcaram 37,1°C no dia 2 de abril, às 13h25.



Chuva no outono: 45 dias de instabilidade



No balanço de chuvas, o outono de 2026 acumulou uma média de 215,8 mm distribuídos em 45 dias. O volume total posiciona este ano bem distante dos outonos mais chuvosos já registrados na série histórica do Alerta Rio, que mantém o seguinte ranking:



1° - 2019 (617,9 mm)



2° - 2010 (543,1 mm)



3° - 2022 (477,9 mm)



23°- 2026 (215,8 mm)



A distribuição dessa chuva pela cidade, no entanto, foi irregular. Enquanto a estação da Rocinha foi o destaque, acumulando 34% acima da média esperada para a região, a Zona Norte viveu uma realidade oposta. A estação de Piedade foi o ponto mais seco do período, registrando um acumulado de apenas 26% de sua média histórica.



Previsão para os próximos dias

A segunda-feira (22), será de tempo estável na cidade, com previsão de redução de nebulosidade e sem chuva. Os ventos estarão moderados. Os termômetros poderão chegar a 33ºC, com mínima de 14ºC.



A terça-feira (23) será influenciada pela aproximação e passagem de uma nova frente fria. Haverá aumento de nebulosidade, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. A temperatura máxima será de 29ºC e mínima de 16ºC.



Na quarta-feira (24), por conta da atuação de áreas de instabilidade associadas a passagem desta frente fria, a previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia e as temperaturas permancerão estáveis, com máxima de 26ºC e mínima de 16ºC.

