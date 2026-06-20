Sargento Wellington Sacramento atirou e matou homem em Campo Grande - Reprodução

Sargento Wellington Sacramento atirou e matou homem em Campo GrandeReprodução

Publicado 20/06/2026 10:59

Rio - Um sargento da Policial Militar matou um homem após um desentendimento desencadeado por uma briga entre crianças durante o jogo do Brasil, na noite desta sexta-feira (19), na Praça Polo Gastronômico Rosário Trotta, em Campo Grande, na Zona Oeste. A vítima foi identificada como Fábio Ferreira da Silva e teria participado de uma discussão envolvendo o filho do agente Wellington Sacramento dos Santos.



Nas redes sociais, uma mulher que se identifica como parente de pessoas envolvidas na confusão alegou que o filho do policial teria agredido seu irmão, de 8 anos, o que teria dado início a briga.



"Meu irmão de 8 anos estava brincando, quando o filho do policial bateu nele e meu outro irmão, de 15 anos, foi perguntar o motivo. Em seguida, o policial, pai do menino, puxou o meu irmão pela camisa e perguntou o que ele queria com o filho dele e perguntou onde estava o pai dele. Meu irmão mais novo correu e chamou meu pai e meu vizinho que estavam bebendo juntos. Meu vizinho foi pra cima do policial pra ele largar meu irmão de 15 anos, quando o policial puxou a arma e deu tiro nele, meu padrasto pediu pra ele parar e o policial deu uma coronhada na cabeça dele. As crianças correram para se esconder dos tiros", contou.

A praça onde o jogo foi transmitido ficou com manchas de sangue. No local, diversas pessoas estavam reunidas para assistir a partida. Na manhã desta sábado (20), comércios em volta ficaram fechados.

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De acordo com a Polícia Militar, dois homens teriam sido atingidos por disparos de arma de fogo em Campo Grande e deram entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, onde um deles não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o PM fora de serviço se apresentou à 35ª DP (Campo Grande) e alegou ser o autor dos disparos, informando que houve um desentendimento em uma praça e que os envolvidos teriam atentado contra sua integridade física.



Na ocasião, equipes do 40° BPM foram acionadas e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Além disso, a Corregedoria Geral da Polícia Militar instaurou um inquérito policial para averiguar as circunstâncias dos fatos. De acordo com a Polícia Militar, dois homens teriam sido atingidos por disparos de arma de fogo em Campo Grande e deram entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, onde um deles não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o PM fora de serviço se apresentou à 35ª DP (Campo Grande) e alegou ser o autor dos disparos, informando que houve um desentendimento em uma praça e que os envolvidos teriam atentado contra sua integridade física.Na ocasião, equipes do 40° BPM foram acionadas e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Além disso, a Corregedoria Geral da Polícia Militar instaurou um inquérito policial para averiguar as circunstâncias dos fatos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Fábio já chegou sem vida na unidade.



Segundo a Polícia Civil, os envolvidos e testemunhas foram ouvidos e a investigação está em andamento para esclarecer o caso.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do sargento. O espaço está aberto para eventuais manifestações.