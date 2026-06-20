Acidente ocorreu na Linha Amarela, altura de Bonsucesso - Google Street View

Acidente ocorreu na Linha Amarela, altura de BonsucessoGoogle Street View

Publicado 20/06/2026 11:38

Rio - Uma mulher morreu e uma segunda pessoa ficou ferida durante um acidente de carro na Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte, na manhã deste sábado (20).



De acordo com o Corpo de Bombeiros,o caso aconteceu por volta das 7h. No local, a mulher morreu na hora e a segunda vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Segundo o Centro de Operações Ria, a via expressa precisou ser interditada, na altura da saída 9B (acesso para o sentido Zona Oeste da Avenida Brasil), sendo liberada por volta das 8h30. O trânsito segue retenção.



Equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas isolaram a área e a 21ª DP (Bonsucesso) foi acionada para perícia.





