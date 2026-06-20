Sargento compartilha rotina de trabalho nas redes sociais - Reprodução

Sargento compartilha rotina de trabalho nas redes sociaisReprodução

Publicado 20/06/2026 12:25





Recentemente, ao participar de um podcast há três dias, o policial relembrou os momentos de tensão.



"Eu entrei errado dentro da favela, e os vagabundos vieram tudo atrás de mim, aí eu larguei, esse caiu, mas minha arma travou, nisso que minha arma travou, os dois ou três, não sei quantos estavam lá, começaram a largar o aço pra cima do meu carro, eu abaixei minha cabeça e acelerei, foi onde eu passei pelas barricadas e continuei acelerando com tudo", contou.



Wellington disse que conseguiu estacionar o carro e pulou o muro de uma casa para tentar se abrigar.



"Eu peguei meu celular que tinha caído, e falei que tinha que me abrigar em algum lugar, vi uma casa com um corredor, pulei o muro e liguei para Maré Zero, falei que entrei errado dentro da favela e que os vagabundos estava atrás de mim", acrescentou.



Segundo o agente, as equipes acionaram o blindado do 16º BPM para resgatá-lo.



Ainda nas redes sociais, o PM mostra a rotina e compartilha opiniões sobre decisões que envolvem a corporação e segurança pública. Ele também atua no Programa Segurança Presente da região. Rio - O sargento da Polícia Militar Wellington Sacramento dos Santos, que matou um homem em Campo Grande , na Zona Oeste, após uma briga envolvendo crianças, já havia ganhado notoriedade em 2021 ao escapar de uma emboscada de criminosos após entrar por engano na Cidade Alta, no Complexo de Israel, na Zona Norte. Nas redes sociais, onde compartilha a rotina de patrulhamento, o agente acumula mais de 40 mil seguidores.Recentemente, ao participar de um podcast há três dias, o policial relembrou os momentos de tensão."Eu entrei errado dentro da favela, e os vagabundos vieram tudo atrás de mim, aí eu larguei, esse caiu, mas minha arma travou, nisso que minha arma travou, os dois ou três, não sei quantos estavam lá, começaram a largar o aço pra cima do meu carro, eu abaixei minha cabeça e acelerei, foi onde eu passei pelas barricadas e continuei acelerando com tudo", contou.Wellington disse que conseguiu estacionar o carro e pulou o muro de uma casa para tentar se abrigar."Eu peguei meu celular que tinha caído, e falei que tinha que me abrigar em algum lugar, vi uma casa com um corredor, pulei o muro e liguei para Maré Zero, falei que entrei errado dentro da favela e que os vagabundos estava atrás de mim", acrescentou.Segundo o agente, as equipes acionaram o blindado do 16º BPM para resgatá-lo.Ainda nas redes sociais, o PM mostra a rotina e compartilha opiniões sobre decisões que envolvem a corporação e segurança pública. Ele também atua no Programa Segurança Presente da região.

No último dia 10, por exemplo, ele publicou um vídeo de uma prisão que realizou em Campo Grande com a seguinte legenda: "Enxugando Iceberg para não virar geleira, deixando Campo Grande um pouco mais seguro", publicou.



PM matou homem durante jogo do Brasil

O sargento matou Fábio Ferreira da Silva após um desentendimento desencadeado por uma briga entre crianças durante o jogo do Brasil, na noite desta sexta-feira (19), na Praça Polo Gastronômico Rosário Trotta, em Campo Grande, na Zona Oeste. A vítima teria participado de uma discussão envolvendo o filho do agente.



A praça onde o jogo foi transmitido ficou com manchas de sangue. No local, diversas pessoas estavam reunidas para assistir a partida.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens teriam sido atingidos por disparos de arma de fogo em Campo Grande e deram entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, onde um deles não resistiu aos ferimentos. Em seguida, o PM fora de serviço se apresentou à 35ª DP (Campo Grande) e alegou ser o autor dos disparos, informando que houve um desentendimento em uma praça e que os envolvidos teriam atentado contra sua integridade física.



Na ocasião, equipes do 40° BPM foram acionadas e a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Além disso, a Corregedoria Geral da Polícia Militar instaurou um inquérito policial para averiguar as circunstâncias dos fatos.



Segundo a Polícia Civil, os envolvidos e testemunhas foram ouvidos e a investigação está em andamento para esclarecer o caso.

A reportagem tenta contato com a defesa do sargento. O espaço está aberto para eventuais manifestações.