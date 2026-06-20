Moacyr Luz, Nei Lopes e Teresa Cristina participam do seminário - Reprodução

Moacyr Luz, Nei Lopes e Teresa Cristina participam do seminárioReprodução

Publicado 20/06/2026 13:30

Rio - O Rio de Janeiro recebe, entre segunda (22) e quarta-feira (24), o 1º Seminário Nacional das Rodas de Samba. O evento conta com a primeira-dama Janja Lula da Silva, além de sambistas históricos, novas vozes do gênero, pesquisadores, gestores públicos e lideranças culturais. Com entrada gratuita, o evento pretende discutir os desafios, as potências e o papel dessas manifestações na cultura brasileira.

Realizado no Palácio Gustavo Capanema, no Centro, e no Renascença Clube, no Andaraí, dois espaços simbólicos da cultura brasileira, o seminário propõe uma reflexão sobre temas como economia criativa, patrimônio cultural, memória, participação social, ocupação dos espaços públicos e desenvolvimento territorial.

O governo federal aponta que as rodas de samba constituem importantes redes de sociabilidade, geração de renda, circulação cultural e preservação das tradições afro-brasileiras. "Presentes em milhares de comunidades pelo país, movimentam trabalhadores da cultura, fortalecem identidades locais e mantêm vivas práticas culturais que atravessam gerações", destaca em nota.

Ao longo dos três dias, a programação será organizada em eixos de debate sobre economia do samba, sustentabilidade e economia criativa das ruas; memória, identidade, território e patrimônio; inovação e novas gerações; articulação cultural e movimento; além de políticas públicas, controle e participação social.

A mesa de boas-vindas terá a participação de Márcio Tavares, Danielle Barros, Lucas Padilha e Verônica Lima, enquanto a conferência de abertura reunirá Janja Lula da Silva, Sereno, Roberta Martins, Wanderso Luna, Benedita da Silva, Dorina Barros e Lucas Lima.

A programação inclui ainda debates com nomes como Helena Theodoro, Tadeu Kaçula, Nilcemar Nogueira, Aline Calixto, Rafa Rafuagi, Zé Luiz do Império, Rogério Família, Marina Iris, Thiago Carvalho, além de representantes do Ministério da Cultura, Funarte, Iphan e instituições parceiras.

No dia 24, o encerramento acontece no Renascença com uma mesa que reúne Nei Lopes, Teresa Cristina, Moacyr Luz e Márcio Tavares. Na sequência, haverá uma noite cultural com roda de samba comandada por Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica.

Programação

Dia 22 - Palácio Gustavo Capanema



9h: Mesa de Boas Vindas



Márcio Tavares - Ministro da Cultura Substituto



Danielle Barros - Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro



Lucas Padilha - Secretário de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro



Verônica Lima - Deputada Estadual e Presidenta da Comissão de Cultura





10h: Conferência de Abertura



Janja Lula da Silva - Socióloga



Sereno - Fundador do Fundo de Quintal / Criador do Tantan

Roberta Martins (SAFCC/MINC)



Wanderso Luna - Rede Carioca de Rodas de Samba



Benedita da Silva - Dep. Federal - Lei da Salvaguarda do Samba



Dorina Barros - Mulheres na Roda de Samba



Lucas Lima - Diretor de Políticas Públicas da Ambev



Zé Luiz do Império - Compositor





14h - 17h: Eixo 1: Economia do Samba - Fomento, Sustentabilidade e a Economia Criativa das Ruas



Mesa:



João Grand Jr. - Cidade, Economia Criativa e o Ecossistema de Rodas de Samba do Rio de Janeiro



Anderson Lins - SESC RJ - A Experiência com as Rodas de Samba no Edital SESC Pulsar



Marquinhos de Oswaldo Cruz - A Feira das Yabás e o Trem do Samba



Ellen Oliveira - Festival Divas do Samba (DF)







Dia 23 - Palácio Gustavo Capanema



9h30 - 12h: Eixo 2: Memória, Identidade, Território e Patrimônio



Mediação: Aline Vila Real (Funarte)



Helena Theodoro - O Samba de lá e o Samba de Cá - Tia Ciata de Santo Amaro e do Samba Carioca



Samora Lopes (Banjo Novo) - Salvador, Terra do Samba e das Rodas de Samba



Fabiola Machado - As Rodas de Samba do Rio de Janeiro

Tadeu Kaçula - SP - O Samba Paulistano



Marina Lacerda (Iphan) - Imaterial - As Manifestações Culturais de natureza Imaterial no Brasil





13h30 - 16h: Eixo 3: Inovação e Novas Gerações: “A tradição como lanterna” - Redes Integradas e Dados



Mediação: Fabricio Antenor (MinC)



Chico Reguera - Jornalista/Globo RJ



Dorina - Mulheres na Roda de Samba



Nilcemar Nogueira - Dossiê Matrizes do Samba no Rio de Janeiro / Museu do Samba



Simony Maia - Agência Mural de Jornalismo das Periferias - São Paulo



Dani Miranda - Blog de Samba







16h30 - 18h - Mesa: Articulação Cultural e Movimento



Mediação: Roberta Martins (SAFCC/MinC)



Rafa Rafuagi - Construção Nacional do Hip Hop / Museu do Hip Hop



Rogério Família - Rede Carioca de Rodas de Samba



Aline Calixto - Samba da Calixto (MG)



Cláudia Ajeum - Pérola de Oyá - Fortaleza



Dia 24 - Renascença Clube



9:30h - 12h



Eixo 4: Políticas Públicas, Controle e Participação Social (Mesa de Finalização - Recapitulando - apontamentos)



Mediação: Daniel Samam (CNPC/SAFCC)



Marina Iris



Wanderson Luna



Thiago Carvalho - Bahia



Fabrício Antenor (SE/MinC)



Aline Vila Real (Funarte)







12h às 14h - Almoço: Feijoada no Renascença com DJ Bieta



14h: Mesa inspiradora / Encerramento



Nei Lopes



Teresa Cristina



Márcio Tavares



Moa Luz





17h30 - Noite Cultural - Roda de Samba com Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica