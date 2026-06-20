Moacyr Luz, Nei Lopes e Teresa Cristina participam do seminárioReprodução

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Rio - O Rio de Janeiro recebe, entre segunda (22) e quarta-feira (24), o 1º Seminário Nacional das Rodas de Samba. O evento conta com a primeira-dama Janja Lula da Silva, além de sambistas históricos, novas vozes do gênero, pesquisadores, gestores públicos e lideranças culturais. Com entrada gratuita, o evento pretende discutir os desafios, as potências e o papel dessas manifestações na cultura brasileira.
Realizado no Palácio Gustavo Capanema, no Centro, e no Renascença Clube, no Andaraí, dois espaços simbólicos da cultura brasileira, o seminário propõe uma reflexão sobre temas como economia criativa, patrimônio cultural, memória, participação social, ocupação dos espaços públicos e desenvolvimento territorial.
O governo federal aponta que as rodas de samba constituem importantes redes de sociabilidade, geração de renda, circulação cultural e preservação das tradições afro-brasileiras. "Presentes em milhares de comunidades pelo país, movimentam trabalhadores da cultura, fortalecem identidades locais e mantêm vivas práticas culturais que atravessam gerações", destaca em nota.
Ao longo dos três dias, a programação será organizada em eixos de debate sobre economia do samba, sustentabilidade e economia criativa das ruas; memória, identidade, território e patrimônio; inovação e novas gerações; articulação cultural e movimento; além de políticas públicas, controle e participação social.
A mesa de boas-vindas terá a participação de Márcio Tavares, Danielle Barros, Lucas Padilha e Verônica Lima, enquanto a conferência de abertura reunirá Janja Lula da Silva, Sereno, Roberta Martins, Wanderso Luna, Benedita da Silva, Dorina Barros e Lucas Lima.
A programação inclui ainda debates com nomes como Helena Theodoro, Tadeu Kaçula, Nilcemar Nogueira, Aline Calixto, Rafa Rafuagi, Zé Luiz do Império, Rogério Família, Marina Iris, Thiago Carvalho, além de representantes do Ministério da Cultura, Funarte, Iphan e instituições parceiras.
No dia 24, o encerramento acontece no Renascença com uma mesa que reúne Nei Lopes, Teresa Cristina, Moacyr Luz e Márcio Tavares. Na sequência, haverá uma noite cultural com roda de samba comandada por Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica.
Programação
Dia 22 - Palácio Gustavo Capanema

9h: Mesa de Boas Vindas

Márcio Tavares - Ministro da Cultura Substituto

Danielle Barros - Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro

Lucas Padilha - Secretário de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro

Verônica Lima - Deputada Estadual e Presidenta da Comissão de Cultura


10h: Conferência de Abertura

Janja Lula da Silva - Socióloga

Sereno - Fundador do Fundo de Quintal / Criador do Tantan
Roberta Martins (SAFCC/MINC)

Wanderso Luna - Rede Carioca de Rodas de Samba

Benedita da Silva - Dep. Federal - Lei da Salvaguarda do Samba

Dorina Barros - Mulheres na Roda de Samba

Lucas Lima - Diretor de Políticas Públicas da Ambev

Zé Luiz do Império - Compositor


14h - 17h: Eixo 1: Economia do Samba - Fomento, Sustentabilidade e a Economia Criativa das Ruas

Mesa:

João Grand Jr. - Cidade, Economia Criativa e o Ecossistema de Rodas de Samba do Rio de Janeiro

Anderson Lins - SESC RJ - A Experiência com as Rodas de Samba no Edital SESC Pulsar

Marquinhos de Oswaldo Cruz - A Feira das Yabás e o Trem do Samba

Ellen Oliveira - Festival Divas do Samba (DF)



Dia 23 - Palácio Gustavo Capanema

9h30 - 12h: Eixo 2: Memória, Identidade, Território e Patrimônio

Mediação: Aline Vila Real (Funarte)

Helena Theodoro - O Samba de lá e o Samba de Cá - Tia Ciata de Santo Amaro e do Samba Carioca

Samora Lopes (Banjo Novo) - Salvador, Terra do Samba e das Rodas de Samba

Fabiola Machado - As Rodas de Samba do Rio de Janeiro
Tadeu Kaçula - SP - O Samba Paulistano

Marina Lacerda (Iphan) - Imaterial - As Manifestações Culturais de natureza Imaterial no Brasil


13h30 - 16h: Eixo 3: Inovação e Novas Gerações: “A tradição como lanterna” - Redes Integradas e Dados

Mediação: Fabricio Antenor (MinC)

Chico Reguera - Jornalista/Globo RJ

Dorina - Mulheres na Roda de Samba

Nilcemar Nogueira - Dossiê Matrizes do Samba no Rio de Janeiro / Museu do Samba

Simony Maia - Agência Mural de Jornalismo das Periferias - São Paulo

Dani Miranda - Blog de Samba



16h30 - 18h - Mesa: Articulação Cultural e Movimento

Mediação: Roberta Martins (SAFCC/MinC)

Rafa Rafuagi - Construção Nacional do Hip Hop / Museu do Hip Hop

Rogério Família - Rede Carioca de Rodas de Samba

Aline Calixto - Samba da Calixto (MG)

Cláudia Ajeum - Pérola de Oyá - Fortaleza

Dia 24 - Renascença Clube

9:30h - 12h

Eixo 4: Políticas Públicas, Controle e Participação Social (Mesa de Finalização - Recapitulando - apontamentos)

Mediação: Daniel Samam (CNPC/SAFCC)

Marina Iris

Wanderson Luna

Thiago Carvalho - Bahia

Fabrício Antenor (SE/MinC)

Aline Vila Real (Funarte)



12h às 14h - Almoço: Feijoada no Renascença com DJ Bieta

14h: Mesa inspiradora / Encerramento

Nei Lopes

Teresa Cristina

Márcio Tavares

Moa Luz


17h30 - Noite Cultural - Roda de Samba com Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica