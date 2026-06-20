Moacyr Luz, Nei Lopes e Teresa Cristina participam do seminárioReprodução
9h: Mesa de Boas Vindas
Márcio Tavares - Ministro da Cultura Substituto
Danielle Barros - Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro
Lucas Padilha - Secretário de Cultura da Cidade do Rio de Janeiro
Verônica Lima - Deputada Estadual e Presidenta da Comissão de Cultura
10h: Conferência de Abertura
Janja Lula da Silva - Socióloga
Sereno - Fundador do Fundo de Quintal / Criador do Tantan
Roberta Martins (SAFCC/MINC)
Wanderso Luna - Rede Carioca de Rodas de Samba
Benedita da Silva - Dep. Federal - Lei da Salvaguarda do Samba
Dorina Barros - Mulheres na Roda de Samba
Lucas Lima - Diretor de Políticas Públicas da Ambev
Zé Luiz do Império - Compositor
14h - 17h: Eixo 1: Economia do Samba - Fomento, Sustentabilidade e a Economia Criativa das Ruas
Mesa:
João Grand Jr. - Cidade, Economia Criativa e o Ecossistema de Rodas de Samba do Rio de Janeiro
Anderson Lins - SESC RJ - A Experiência com as Rodas de Samba no Edital SESC Pulsar
Marquinhos de Oswaldo Cruz - A Feira das Yabás e o Trem do Samba
Ellen Oliveira - Festival Divas do Samba (DF)
Dia 23 - Palácio Gustavo Capanema
9h30 - 12h: Eixo 2: Memória, Identidade, Território e Patrimônio
Mediação: Aline Vila Real (Funarte)
Helena Theodoro - O Samba de lá e o Samba de Cá - Tia Ciata de Santo Amaro e do Samba Carioca
Samora Lopes (Banjo Novo) - Salvador, Terra do Samba e das Rodas de Samba
Fabiola Machado - As Rodas de Samba do Rio de Janeiro
Tadeu Kaçula - SP - O Samba Paulistano
Marina Lacerda (Iphan) - Imaterial - As Manifestações Culturais de natureza Imaterial no Brasil
13h30 - 16h: Eixo 3: Inovação e Novas Gerações: “A tradição como lanterna” - Redes Integradas e Dados
Mediação: Fabricio Antenor (MinC)
Chico Reguera - Jornalista/Globo RJ
Dorina - Mulheres na Roda de Samba
Nilcemar Nogueira - Dossiê Matrizes do Samba no Rio de Janeiro / Museu do Samba
Simony Maia - Agência Mural de Jornalismo das Periferias - São Paulo
Dani Miranda - Blog de Samba
16h30 - 18h - Mesa: Articulação Cultural e Movimento
Mediação: Roberta Martins (SAFCC/MinC)
Rafa Rafuagi - Construção Nacional do Hip Hop / Museu do Hip Hop
Rogério Família - Rede Carioca de Rodas de Samba
Aline Calixto - Samba da Calixto (MG)
Cláudia Ajeum - Pérola de Oyá - Fortaleza
Dia 24 - Renascença Clube
9:30h - 12h
Eixo 4: Políticas Públicas, Controle e Participação Social (Mesa de Finalização - Recapitulando - apontamentos)
Mediação: Daniel Samam (CNPC/SAFCC)
Marina Iris
Wanderson Luna
Thiago Carvalho - Bahia
Fabrício Antenor (SE/MinC)
Aline Vila Real (Funarte)
12h às 14h - Almoço: Feijoada no Renascença com DJ Bieta
14h: Mesa inspiradora / Encerramento
Nei Lopes
Teresa Cristina
Márcio Tavares
Moa Luz
17h30 - Noite Cultural - Roda de Samba com Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.