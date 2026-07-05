Rio Innovation Week 2026 terá 40 palcos, centenas de palestrantes e atrações para diferentes públicos - Divulgação

Rio Innovation Week 2026 terá 40 palcos, centenas de palestrantes e atrações para diferentes públicosDivulgação

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Publicado 05/07/2026 06:00

Em sua sexta edição, o Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação, reúne mais de 40 palcos, centenas de palestrantes, experiências interativas, oportunidades de networking e atrações para diferentes públicos.

O RIW vai muito além das palestras: é um espaço para descobrir tendências, conhecer pessoas, experimentar novas tecnologias e ampliar repertórios.

A seguir, reunimos 10 motivos para incluir o RIW na sua agenda.

Vem com a gente!

1. Reserve quatro dias para viver tecnologia, criatividade e inovação

Durante quatro dias, o Pier Mauá se transforma em um grande ponto de encontro para quem quer acompanhar as principais transformações do mundo, conhecer novas ideias e viver experiências que conectam tecnologia, ciência, cultura, negócios e impacto social.

2. Conheça algumas das maiores referências do Brasil e do mundo

O RIW reúne pesquisadores, empreendedores, executivos, artistas e lideranças nacionais e internacionais. Entre os nomes já confirmados estão o norueguês Prêmio Nobel de Medicina Edvard Moser, o neurocientista norte-americano David Eagleman, o escritor angolano Ondjaki, a especialista em IA do Google Suzana Apelbaum e o futurista Gil Giardelli. O público também terá a chance de ver referências como o poeta Fabrício Carpinejar e o cantor Seu Jorge.

3. Monte uma programação do seu jeito

Com mais de 40 palcos temáticos, o evento reúne debates sobre IA, robótica, saúde, criatividade, educação, geopolítica, energia, esporte e comunicação. Cada visitante pode montar o próprio roteiro de acordo com os temas que mais despertam sua curiosidade.

4. Experimente a inovação na prática

O evento vai muito além das palestras. Instalações imersivas, demonstrações de tecnologia, realidade virtual, ativações de marca e experiências interativas permitem que o público vivencie a inovação de diferentes formas.

5. Conheça o maior porta-helicópteros da América Latina

Um dos grandes destaques da edição é o retorno do NAM Atlântico. A embarcação recebe uma programação especial com painéis, exposições culturais e de equipamentos militares, simuladores, experiências de realidade virtual e robôs.

6. Explore os novos espaços do Rio Innovation Week

Entre os destaques deste ano estão o Palco Encontros, com conversas à beira da Baía de Guanabara; o Palco da Palavra, dedicado à literatura; o Fórum Econômico RIW FGV; além de experiências imersivas como o VORTEX e o Organysmo by LedPulse.

7. Amplie sua rede de contatos

Estudantes, pesquisadores, startups, investidores, empresas e profissionais de diferentes áreas circulam pelos mesmos espaços no evento. Um ambiente que favorece o networking, a troca de experiências, novas parcerias e amizades que continuam depois do evento.

8. Conheça soluções que já estão transformando diferentes setores

Como a inteligência artificial está mudando a criatividade? O que a neurociência pode ensinar sobre inovação? Quais caminhos existem para enfrentar os desafios climáticos? Essas e outras perguntas serão debatidas por especialistas como Rafael Coimbra (editor-executivo da MIT Technology Review Brasil), Juliano Salgado (cineasta e presidente do Instituto Terra), Marcelo Gleiser (físico e divulgador científico), Patrick McGinnis (criador do conceito FOMO), Camila Fremder (escritora e roteirista) e Eduardo Lima (designer e diretor de arte).

9. Descubra startups que estão transformando mercados

A inovação também acontece fora dos palcos. Ao longo do evento, startups apresentam soluções para desafios da sociedade, conectando empreendedores, investidores, empresas e universidades. É uma oportunidade para acompanhar tendências, descobrir novos negócios e entender como ideias inovadoras saem do papel e ganham escala.

10. Pergunte, pratique a curiosidade e aproveite cada momento

O Rio Innovation Week é um convite para sair da rotina, ampliar repertórios e descobrir novas possibilidades. Em um ambiente onde tecnologia, ciência, criatividade, cultura e negócios se encontram, cada conversa, experiência ou conexão pode abrir caminhos inesperados.

Que tal viver essa experiência?

Agora que você já conhece alguns dos destaques da programação, é hora de montar o seu roteiro. Escolha os temas que mais despertam sua curiosidade e prepare-se para viver uma experiência repleta de conteúdo, conexões e descobertas no Rio Innovation Week 2026.

Nos vemos no Pier Mauá!

Rio Innovation Week 2026