Guarda ficou com o rosto ferido por causa das agressões - Reprodução

Guarda ficou com o rosto ferido por causa das agressõesReprodução

Publicado 02/07/2026 10:28

Rio - Um guarda municipal foi roubado e agredido no Parque Radical de Deodoro, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira (1º). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o agente com ferimentos no rosto enquanto uma colega fala por celular e pede por apoio.

"Meu óculos de grau quebrou, sumiu. Tenho que ir no médico, fazer a ocorrência. Perdi meu óculos", lamenta o guarda. "Pedido de apoio não faltou", acrescenta a agente que o acompanhava. Por fim, a mulher responsável por filmar a cena comenta que acionou a Polícia Militar.

De acordo com a Guarda Municipal do Rio, o agente foi ferido ao orientar um grupo de pessoas que invadiu a piscina em horário proibido. No incidente, ele teve dois celulares roubados. A equipe registrou ocorrência na 33ª DP (Realengo) e dois suspeitos foram conduzidos para a distrital.

Ainda na tarde desta quarta-feira, atletas lamentaram situações de vandalismo no Estádio Olímpico de Canoagem Slalom, dentro do Parque Radical de Deodoro. A canoísta olímpica Ana Sátila compartilhou imagens feitas pela colega Beatriz Motta, informando que vândalos depredaram estruturas e furtaram um capacete.

"O mais triste é que não foi a primeira vez. Ali não é apenas um espaço de treino. É onde sonhos olímpicos são construídos, onde crianças têm o primeiro contato com o esporte e onde atletas dedicam anos de trabalho representando o Brasil. É difícil aceitar tamanha crueldade. Espero, de verdade, que essa realidade mude", escreveu a canoísta.

Em nota, a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) lamentou o episódio de vandalismo ocorrido no Parque Radical de Deodoro, um dos mais importantes legados dos Jogos Olímpicos de 2016 para o esporte brasileiro.

"A CBCa informa que está prestando todo o suporte necessário à equipe de canoagem que atua no local e segue em contato direto com a Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro para, de forma conjunta, buscar mecanismos que fortaleçam e aprimorem ainda mais as condições de segurança do espaço", escreveu a organização.