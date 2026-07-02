Agentes do 3º BPM (Méier) estiveram no Morro do Dezoito - Reprodução

Agentes do 3º BPM (Méier) estiveram no Morro do DezoitoReprodução

Publicado 02/07/2026 12:08

Rio - Um tiroteio interditou os dois sentidos do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, na manhã desta quinta-feira (20). Em nota, a concessionária responsável pela administração da via informou que o trecho precisou ser fechado por medida de segurança, em razão de uma operação policial na altura de Água Santa, na Zona Norte. Ainda de acordo com a Lamsa, o túnel foi liberado por volta das 8h.

A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) realizaram uma operação no Morro do Dezoito. Após um intenso confronto contra criminosos, as equipes apreenderam um fuzil e reforçaram o patrulhamento na comunidade.