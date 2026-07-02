Rua Senador Dantas, no Centro do Rio - Reprodução / Google Maps

Rua Senador Dantas, no Centro do RioReprodução / Google Maps

Publicado 02/07/2026 12:51

Rio - Uma mulher, identificada como Jaqueline da Silva Pereira, acabou atingida na perna por uma bala perdida na Rua Senador Dantas, no Centro, na tarde desta quarta (1º). Socorrida, ela foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar e recebeu alta no mesmo dia. As informações foram confirmadas ao DIA, nesta quinta-feira (2).

De acordo com a Força Municipal, equipes realizavam patrulhamento quando encontraram Jaqueline no chão da via. Os agentes prestaram os primeiros socorros e a acompanharam para atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, os disparos ocorreram na esquina com a Travessa dos Poetas. A origem, no entanto, ainda é desconhecida. A 5ª DP (Mem de Sá) investiga o caso.



A Polícia Civil afirmou, com base em informações preliminares, que uma pessoa teria reagido ao ser abordada por dois criminosos em uma motocicleta, resultando em troca de tiros.

Os envolvidos no confronto fugiram do local. Ainda segundo a corporação, agentes realizam diligências para localizá-los e esclarecer os fatos.

