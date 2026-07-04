Governador em exercício anuncia ampliação do apoio para restauração da Mata Atlântica - Foto: Divulgação/ Rogerio Santana

Governador em exercício anuncia ampliação do apoio para restauração da Mata AtlânticaFoto: Divulgação/ Rogerio Santana

Publicado 04/07/2026 08:35

Rio - O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (3), um novo investimento de até R$ 80 milhões para ampliar as ações de recuperação da Mata Atlântica no território fluminense. Proveniente do Fundo da Mata Atlântica (FMA), o recurso será destinado ao financiamento de projetos de restauração ecológica em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O anúncio foi feito durante evento realizado na sede da Firjan, no Centro do Rio.

Os investimentos serão aplicados por meio de um mecanismo de matchfunding, no qual o aporte do Estado permitirá ao BNDES captar valores equivalentes junto a outras instituições parceiras. Além da recuperação de áreas degradadas, a iniciativa contempla, pela primeira vez, projetos voltados à conservação da biodiversidade, formação de profissionais e desenvolvimento de ações para geração de créditos de carbono e de biodiversidade.

A expectativa é que os projetos sejam estruturados ao longo dos próximos três anos e beneficiem diferentes regiões do estado. Entre os objetivos estão ampliar a recuperação de áreas florestais, fortalecer a proteção dos recursos hídricos e incentivar a preservação da biodiversidade.

O investimento reforça o Programa Florestas do Amanhã, considerado o maior projeto estadual de reflorestamento. A iniciativa já ultrapassou R$ 100 milhões em investimentos, com previsão de plantio de mais de 2,15 milhões de mudas, recuperação de 1.294 hectares de Mata Atlântica em 18 municípios e geração de mais de 3 mil postos de trabalho.

Segundo o governo estadual, a formalização da nova parceria deve viabilizar novos editais para seleção de projetos e ampliar os investimentos em restauração ecológica. A medida integra a meta de reflorestar 440 mil hectares de Mata Atlântica até 2050, elevando a cobertura vegetal do estado de 30% para 40%. A previsão é que os investimentos na área ultrapassem R$ 500 milhões nos próximos anos.

Até agora, a cooperação entre o Estado e o BNDES resultou em dois editais públicos para projetos de recuperação ambiental no Rio de Janeiro. Ao todo, 13 propostas foram selecionadas. Parte delas já recebeu recursos do governo estadual, do banco e da Aegea, contemplando as regiões hidrográficas do Guandu, Leste da Baía de Guanabara e Lagos São João, consideradas estratégicas para a segurança hídrica e a conservação ambiental.