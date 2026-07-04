Fuzis são apreendidos em Belford Roxo - Foto: Divulgação/ PMERJ

Fuzis são apreendidos em Belford RoxoFoto: Divulgação/ PMERJ

Publicado 04/07/2026 09:34

Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (4), um homem em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Com ele, foram apreendidos dois fuzis e uma grande quantidade de drogas. A identificação do suspeito não foi divulgada.

Na ação, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) também apreenderam uma grande quantidade de drogas, que ainda será contabilizada. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).