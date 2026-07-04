Após o caso, Samuel Guimarães acabou no hospital da Zona Norte - Divulgação

Após o caso, Samuel Guimarães acabou no hospital da Zona NorteDivulgação

Publicado 04/07/2026 10:08

Rio - Um homem foi baleado por um sargento da Polícia Militar, nesta sexta-feira (3). O disparo teria acontecido após uma briga de trânsito na Estrada do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte.

De acordo com a PM, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os policiais encontraram um homem, identificado como Samuel de Aguiar Guimarães, ferido.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de Samuel é estável.

O caso é investigado pela 38ª DP (Brás de Pina). Testemunhas são ouvidas na unidade e agentes analisam imagens de câmeras de segurança. A Polícia Militar informou que procedimento apuratório vai ser aberto para esclarecimento dos fatos.