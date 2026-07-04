Perfumes retidos na delegacia - Divulgação / Segurança Presente

Perfumes retidos na delegaciaDivulgação / Segurança Presente

Publicado 04/07/2026 10:41

Rio - Quase trinta frascos de perfumes adulterados foram apreendidos durante uma ação do Programa Segurança Presente no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (3). O suspeito possui diversas anotações criminais.

Os agentes foram acionados por guardas civis para prestar apoio em uma abordagem na Avenida Getúlio de Moura. No local, o homem estava com 28 frascos de perfumes de diversas marcas em uma caixa de papelão.

Durante a abordagem, o suspeito informou que havia comprado os produtos na região do Brás, em São Paulo, para revendê-los no Rio. No entanto, ele não apresentou as notas fiscais que comprovasse a origem da mercadoria.

O caso será investigado pela 57ª DP (Nilópolis). Após consulta ao sistema, foi constatado que o homem tem várias anotações criminais. Os frascos apreendidos ficaram retidos na unidade policial. Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado.