Flautistas vão participar da ação que aproxima a população dos manguezais - Andrea Nestrea / Divulgação

Flautistas vão participar da ação que aproxima a população dos manguezaisAndrea Nestrea / Divulgação

Publicado 04/07/2026 00:00

Estabelecer relações entre a música, o território e a preservação do meio ambiente: essa é a missão do projeto Flautistas da Marambaia, que promoverá, no dia 13 de julho, uma ação voltada à educação ambiental, em parceria com o GeoMarinha - Laboratório de Geografia Marinha e Gestão Costeira Integrada da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Desenvolvida no Sítio Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, onde o projeto é residente desde o início deste ano, a iniciativa busca aproximar crianças e jovens da região de Barra de Guaratiba e bairros do entorno, dos ecossistemas da região, especialmente dos manguezais que marcam a paisagem local, e estimular reflexões sobre a importância da biodiversidade e da cultura.



A ação acontecerá semestralmente e em dois turnos: manhã e tarde. No passeio guiado, os alunos vão aprender sobre a biodiversidade e os ecossistemas marinhos e costeiros da região. Música, dança e canto estarão presentes na dinâmica, que propõe a interação entre o meio ambiente e o exercício artístico dos estudantes.



"Queremos fortalecer a relação das crianças com o meio ambiente, ensinando desde cedo o respeito ao mar e ao mangue. Mantemos a esperança no futuro dos nossos alunos e também do ambiente que os cerca. É um espaço de criação de afetos, criatividade, musicalidade e aprendizado, que colabora para a formação de cidadãos mais conscientes", afirma Claudia Ernest Dias, diretora artística e idealizadora.



As atividades, realizadas em parceria com a UFRJ, por meio de convênio com a Fundação Coppetec, também têm a missão de fortalecer o vínculo dos participantes com o mangue e incentivar práticas de preservação. Elas serão conduzidas pelo GeoMarinha: Laboratório de Geografia Marinha e Gestão Costeira Integrada da Universidade, cuja equipe, liderada pela professora Flávia Lima, coordenadora do laboratório e autora finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, estará presente na atividade ao lado dos estudantes.



"Desde 2002, o projeto Flautistas da Marambaia aproxima jovens do manguezal por meio da música e da educação ambiental. Nossa meta é levar conhecimento e estimular o protagonismo dos jovens da região de Barra de Guaratiba e regiões próximas, usando a música para reconectar comunidades ao seu território e aos ecossistemas locais", afirma Luiza Sales, Presidente do Instituto Timbre e Gestora do projeto Flautistas da Marambaia.



A iniciativa ganha ainda mais relevância diante do cenário global: segundo a Unesco, o mundo perdeu cerca de metade de sua cobertura de manguezais nas últimas quatro décadas. O ecossistema é conhecido como "berçário do oceano", fundamental para a biodiversidade, a proteção costeira e a mitigação das mudanças climáticas.



Quem são os Flautistas da Marambaia



Criado em 2002, pela Professora Claudia Ernest Dias, na Escola Municipal Professor Vieira Fazenda, localizada entre o mar e o manguezal (elemento que desde então inspira repertórios e propostas pedagógicas), o Flautistas da Marambaia já atendeu mais de 1.200 crianças e jovens da região.

Atualmente, cerca de 50 alunos participam de aulas de canto, flauta doce e flauta transversa, expressão corporal e vivência cênica. Desde o início de 2026, as atividades acontecem no Sítio Roberto Burle Marx, por meio de parceria com o IPHAN, mas o vínculo com o mangue permanece: as visitas ao ecossistema agora integram a rotina do projeto, com periodicidade semestral.



Ao longo de sua trajetória, o Flautistas da Marambaia recebeu reconhecimentos como o Prêmio Light nas Escolas, em 2020, e o prêmio da Mostra de Multilinguagens da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, além de ter sido selecionado pela Unesco como "Decade Project" da Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável.



SERVIÇO:

Dia de Educação Ambiental — Flautistas da Marambaia | Atividade exclusiva para os alunos do projeto

Data: 13 de julho de 2026 (segunda-feira)

Horário: Manhã - 09h às 11h e Tarde - 13h às 16h

Local: Sítio Roberto Burle Marx — Estrada Roberto Burle Marx, 2019, Barra de Guaratiba

Mais informações: flautistasdamarambaia.com | @flautistasdamarambaia