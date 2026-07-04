Quem passar pela praia do Leblon, na Zona Sul, deve ficar atento - Érica Martin

Quem passar pela praia do Leblon, na Zona Sul, deve ficar atentoÉrica Martin

Publicado 04/07/2026 13:44

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro. Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), o alerta começa às 15h deste sábado (5) e segue até as 18h de domingo (6), com previsão de ondas de até 2,5 metros de altura atingindo a orla carioca.

Além da ressaca, o fim de semana será marcado por mudança no tempo devido à passagem de uma frente fria pelo estado. De acordo com o sistema Alerta Rio, o sábado terá céu nublado a encoberto e previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Durante a noite, a chuva deve perder intensidade. Os ventos estarão entre fracos e moderados, enquanto as temperaturas entram em declínio, com mínima prevista de 16°C e máxima de 26°C.

No domingo, a influência de ventos úmidos vindos do oceano manterá o céu nublado na cidade. Há previsão de chuva fraca isolada até o período da tarde, com ventos fracos a moderados.

Por causa da ressaca, a recomendação é que moradores e turistas evitem atividades no mar e fiquem atentos às condições da orla. A orientação é para que banhistas não entrem na água durante o período do alerta e que os esportes aquáticos sejam evitados nas áreas afetadas.

Também não é recomendado permanecer em mirantes ou em locais próximos ao mar onde haja risco de impacto das ondas. Frequentadores das praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

Pescadores são orientados a evitar a navegação enquanto a ressaca estiver ativa. Já ciclistas devem evitar trafegar pela ciclovia da orla caso as ondas avancem sobre a pista.

Em situações de emergência, a orientação é não tentar realizar resgates por conta própria. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo telefone 193.