Atletas reunidos na rampa paduana da Serra da Prata - Secom Pádua

Atletas reunidos na rampa paduana da Serra da PrataSecom Pádua

Publicado 20/03/2025 11:38 | Atualizado 20/03/2025 11:46

Pádua- O município vive o sucesso da Copa Rio de Parapente, etapa local, que se tornou referência nacional no esporte e no turismo. Feita na Serra da Prata, com a rampa reformada em 2022, atrai centenas de pilotos e movimenta a cidade, enchendo hotéis, restaurantes e o comércio em geral, com infraestrutura da prefeitura paduana.

A paisagem como destaque de uma das edições da etapa paduana da Copa Rio Secom Pádua



A última edição foi em 2024, e Flávio Gaguinho, idealizador e competidor, reconheceu o crescimento da modalidade como uma vitrine para o parapente, já o secretário de Esportes, Renan Silva, comentou: "Organizar dá trabalho, mas é gratificante ver o movimento na cidade, para 2025, as expectativas são ainda maiores". A última edição foi em 2024, e Flávio Gaguinho, idealizador e competidor, reconheceu o crescimento da modalidade como uma vitrine para o parapente, já o secretário de Esportes, Renan Silva, comentou: "Organizar dá trabalho, mas é gratificante ver o movimento na cidade, para 2025, as expectativas são ainda maiores".

A próxima Copa Rio de Parapente, etapa de Pádua, começa com treinos livres em 3 de abril próximo, e para valer nos dias 4, 5 e 6, a partir das 8h, na Rampa de Voo Livre Antônio Machado Brum, na Serra da Prata. A organização é da FVLERJ-Federação de Voo Livre do Estado do Rio de Janeiro, e da Prefeitura de Pádua, com apoio de Flávio Gaguinho.

NinoBellieny