A queima de fogos é uma tradição que envolve milhares de pessoas em São Francisco - Foto Divulgação

Publicado 30/12/2024 18:54

São Francisco de Itabapoana – A tradicional queima de fogos, nesta quarta-feira (31) não marca apenas a virada do ano, em São Francisco de Itabapoana (RJ); também representa (simbolicamente) a despedida da prefeita Francimara Barbosa Lemos (que encerra o segundo mandato) e a chegada da sucessora, Yara Cinthia, que assume no primeiro dia de 2025.

Oficialmente, a arte com fogos de artifícios faz parte apenas do réveillon; é organizada pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio (SecTur). Está preparada para as praias de Santa Clara, Guaxindiba, Gargaú, Manguinhos, Sonhos, Sossego e Barra do Itabapoana. Em todas, o movimento já é intenso desde o final da semana.

A expectativa é de que, até a noite, o número de turistas seja ainda maior, para saudar a chegada de 2025. Na terça-feira será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, exceto nos órgãos que prestam serviços considerados essenciais à população. A Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil (Sesep) preparou esquema especial.

A estratégia visa garantir a fluidez dos veículos e a segurança dos moradores e milhares de turistas que visitarem o município neste período. As ações envolvem Guarda Civil Municipal (GCM), Grupamento Ambiental (GAM), Empresa Municipal de Trânsito (Emtransfi) e Departamento de Postura. Atuarão com ações próprias e em conjunto.