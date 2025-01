O vice Renato Roxinho está comprometido a dividir com Yara responsabilidade de transformar a cidade - Foto Divulga

O vice Renato Roxinho está comprometido a dividir com Yara responsabilidade de transformar a cidade Foto Divulga

Publicado 01/01/2025 21:59 | Atualizado 01/01/2025 22:20

São Francisco de Itabapoana - “Fé, Trabalho e Desenvolvimento” formam a principal linha definida pela prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ), Yara Cinthia (Solidariedade). Ela e o vice, Renato Roxinho (Republicanos) assumiram nesta quarta-feira (1), com mandato até 2028, em cerimônia na Praça dos Três Poderes.

O primeiro decreto anunciado pela prefeita é a entrega simbólica da chave da cidade, recebida da antecessora, “ao Senhor Jesus Cristo e consagração da cidade a Deus”. Uma das justificativas é que “o Cristianismo faz parte da formação da sociedade brasileira e que os feriados alusivos à religião, os nomes de cidades, estados e locais públicos fazem parte da cultura do país”.

Yara Cinthia considera, ainda, que a presença dos símbolos nas repartições, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não é inconstitucional. E declara que “São Francisco de Itabapoana pertence a Deus e que todos os setores da administração pública municipal estarão sob a proteção do Altíssimo”.

A nova gestora assume com o desafio de pagar os salários dos servidores do mês de dezembro. A expectativa era de que Francimara Barbosa Lemos efetuaria o pagamento antes do encerramento da gestão. No entanto, não aconteceu e a prefeitura divulgou nota comunicando que não existe atraso.

O texto diz: “A Prefeitura de São Francisco de Itabapoana informa que, a respeito do salário dos funcionários do mês de dezembro, que não existe pagamento atrasado, já que a legislação estabelece que o mesmo deve ser efetuado até o quito dia útil do mês subseqüente ao trabalhado”. E assegura: “Ninguém ficará sem o pagamento de dezembro”.

A nota foi expedida nessa terça-feira (31), deixando subentendida que a ex-prefeita estaria se posicionando convicta de que não teria como pagar a folha do mês. Yara Cinthia não se manifestou a respeito no discurso de posse; porém, a assessoria informa que ela assumiu “na incerteza se tem dinheiro em caixa para pagar aos servidores”.

PRIORIDADE - Sem deixar claro se estava direcionando a alguém, Yara Cinthia iniciou o discurso dizendo: “Não há tempo para personalismo ou arrogância; São Francisco é maior e mais importante do que qualquer um de nós”. Resumiu que a prioridade da sua administração é contribuir para diminuir as desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida da população.

Não houve citação se dará continuidade às ações da sucessora. Yara ressaltou que para cumprir as prioridades exige sensibilidade social e senso de urgência. “Nossa cidade é grande e suas demandas são ainda maiores. Queremos ajudar a construir um novo tempo; um tempo de mais lucidez e senso de responsabilidade coletiva, um tempo de renovação”.

Governar para todos, buscando transformar e melhorar a vida das pessoas que moram e trabalham no município resume a linha administrativa proposta por Yara: “Tenho certeza de que poderei contar com o apoio da Câmara de Vereadores em nosso mandato. Quando Prefeitura e Câmara trabalham juntas, é São Francisco que sai ganhando”, realçou.

Administrar em harmonia com o Legislativo, pelo bem público, é outra proposta da prefeita. Os 13 vereadores empossados são: Alexandre Barrão (Solidariedade), Bibinho (PDT), Daniel Abilio (Republicanos), Eleno (Solidariedade), Isaac Salvador (Republicanos), Jarédio Azevedo (DC), Leandro Babão (PDT), Mazinho de Caboclo (Solidariedade), Mazinho do Lava Jato (PL), Milsinho (PDT), Nelcimar Junior (União), Patricia Cherene (União), Ralphinho do Aipim (União).