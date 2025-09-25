Com os novos filtros, o município passa a contar com sistema de tratamento eficiente no abastecimento de toda população - Foto Divulgação

Publicado 25/09/2025 14:07

São Francisco – Novo sistema de filtragem na Unidade de Tratamento de Gargaú, garante água com mais qualidade em São Francisco de Itabapoana, ao norte do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa da concessionária Águas do Rio é considerada uma demanda histórica da população.

A entrega foi celebrada em cerimônia que contou com a presença de moradores e representantes da empresa e do poder público.

O investimento global é superior a R$ 7 milhões. Os novos filtros são feitos com minerais zeólitas, de origem vulcânica, muito porosos, que funcionam como barreiras naturais: “Eles conseguem reter ferro e manganês, comuns na água captada de poços, como é o caso de São Francisco de Itabapoana. Com a operação dos novos filtros, o município passa a contar com um sistema de tratamento inédito, que garante mais qualidade, segurança e saúde para a população”.

Estão sendo beneficiadas mais de 15 mil famílias de Santa Clara; Sossego; Sonho; Guaxindiba; região central da cidade; e Gargaú, onde os moradores enfrentavam uma série de dificuldades. É o caso da dona de casa Melissa Ferreira, de 26 anos: “A gente tinha problemas para cozinhar, lavar a roupa e até tomar banho. Agora eu não preciso mais comprar água mineral para fazer as tarefas domésticas".

O comerciante Josiel Chaves Pereira, de 43 anos, também comemora a entrega feita por Águas do Rio, empresa da Aegea: "Todo mundo está muito feliz com essa entrega. Ninguém vive sem água e agora sabemos que há um tratamento de qualidade e investimentos na nossa cidade".

Por meio de uma logística que envolveu carretas percorrendo quase 400 km desde Minas Gerais até o Norte Fluminense, os equipamentos chegaram ao município em abril de 2024.

Malcom Bispo, diretor-executivo da Águas do Rio, explica que, desde então, a Unidade de Tratamento de Gargaú passou por uma série de adaptações para receber os sistemas de filtragem e colocá-los em operação: “O investimento nos filtros faz parte de um esforço mais amplo da concessionária para responder às quatro principais demandas da população local - água limpa, tarifa acessível, rede de abastecimento para todos e redução das interrupções no fornecimento”.

INVESTIMENTOS - Bispo ressalta que, desde o início da operação, a concessionária ampliou a base de clientes da tarifa social, que hoje beneficia cerca de 1,6 mil famílias; implantou mais de oito quilômetros de novas redes e revitalizou o sistema de bombeamento da região, levando água a locais que antes não eram atendidos ou não eram abastecidos com regularidade.

“Todas essas ações integram um planejamento da Águas do Rio, que tem como objetivo garantir o abastecimento de toda a população e dar suporte ao setor de turismo, especialmente nos períodos de maior consumo”, realça o diretor adiantando que os próximos investimentos já estão em fase de planejamento.

Entre eles estão a construção da Unidade de Tratamento Barra Seca, com capacidade para tratar até 40 litros de água por segundo e mais 10 mil metros de nova rede de água ao longo dos próximos cinco anos. Sobre o funcionamento do sistema, Bispo resume que a água, que sai dos poços, primeiro vai para um reservatório chamado poço de reunião, onde recebe uma dose de cloro para iniciar o tratamento.

“Depois, ela passa por dois grandes filtros, que juntos tratam até 80 litros por segundo. Esses filtros usam as zeólitas, pedras de origem vulcânica que funcionam como uma esponja gigante: elas seguram as impurezas da água”, acentua assinalando que, em seguida, vem a etapa da desinfecção, quando a água recebe o cloro para eliminar os micro-organismos que podem causar doenças. “Assim, a água já tratada segue para o reservatório, de onde é enviada para as casas da cidade”, conclui.