A posição de São Francisco em silvicultura contribui para estabilidade no valor de produção no estado do Rio de Janeiro - Foto Licia Rubinstein/Agência IBGE

A posição de São Francisco em silvicultura contribui para estabilidade no valor de produção no estado do Rio de Janeiro Foto Licia Rubinstein/Agência IBGE

Publicado 25/09/2025 19:35 | Atualizado 25/09/2025 20:05

São Francisco – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que o Estado do Rio de Janeiro manteve a estabilidade no valor de produção da silvicultura e fechou o ano de 2024 com o montante de R$ 58.317 milhões. O maior valor em nível estadual é registrado em São Francisco do Itabapoana, na região norte, com R$ 19,6 milhões.

Os dados são constatados em pesquisa de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) 2024 do IBGE, divulgada nesta quinta-feira (25). Apontam que a madeira em tora e a lenha impulsionaram o valor final de produção de São Francisco com R$ 14 milhões e R$ 5,6 milhões, respectivamente, resultado da produção de 100 mil metros cúbicos de madeira em tora e 80 mil metros cúbicos de lenha.

Segundo o estudo, o município possui 748 hectares de área plantada com estas espécies, sendo 720 de eucalipto e 28 de outras espécies. No ranking estadual aparecem, na sequência, Duas Barras (com R$ 5,1 milhões); Conceição de Macabu (R$ 3,7 milhões); Resende (R$ 3,1 milhões); e Araruama (R$ 2,7 milhões).

Outros destaques são Silva Jardim (R$ 2,6 milhões) e Itaperuna (R$ 1,5 milhão). A PEVS contempla informações referentes à quantidade e ao valor da produção decorrente dos processos de exploração de florestas plantadas para fins comerciais (silvicultura), bem como da exploração dos recursos vegetais naturais (extrativismo vegetal).

Também são apresentadas informações sobre as áreas ocupadas pelos efetivos da silvicultura. A PEVS é destacada como principal fonte de estatísticas sobre o acompanhamento sistemático da exploração dos recursos florestais em todo o território nacional. Os dados são obtidos pelo agente de coleta do IBGE.

O levantamento é feito através da aplicação de um questionário em cada Município do País, que caracteriza a unidade de investigação da pesquisa. Esses dados são avaliados pelas Seções de Pesquisas Agropecuárias Estaduais do IBGE e validados por um colegiado de técnicos de órgãos que atuam na área em nível estadual.