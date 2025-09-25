A posição de São Francisco em silvicultura contribui para estabilidade no valor de produção no estado do Rio de Janeiro Foto Licia Rubinstein/Agência IBGE
São Francisco ganha destaque no estado como produtor em silvicultura
Pesquisa sobre a Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura do IBGE aponta município na ponta, com valor de R$ 19,6 milhões
Tecnologia inédita é garantida por Águas do Rio a moradores de São Francisco
Considerada uma demanda histórica da população, investimento soma mais de R$ 7 milhões e beneficia cerca de 15 mil famílias
Educação municipal envolve 400 alunos de escolas da rede em ‘motivação’
Iniciativa tem como proposta principal motivar os estudantes do nono ano do Ensino Fundamental e Anos Finais em avaliação
Fiscalização de olho em obras irregulares já emitiu mais de 20 notificações
Secretaria orienta que denúncias sobre construções e obras irregulares podem ser feitas pelo telefone (22) 97602-1055
40ª Expo contabiliza R$15 milhões dentro do parque e registra recorde de público
No total o evento aqueceu a economia do município com cerca de R$ 30 milhões e gerou 400 empregos diretos
Mutirão atrai mais de 200 candidatos, em São Francisco, para empregos
Estratégia adotada pelo governo municipal acontece em parceria e visa contribuir para a redução de desempregados
