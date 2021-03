Wagner Ventura: 'Precisamos estar sempre em busca de conhecimento para agir com maestria' Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/03/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social promoveu esta semana uma capacitação para os profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para aprimorar as técnicas de intervenção dos profissionais, sejam eles assistentes sociais ou psicólogos, que atuam diretamente com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade no município.

São Gonçalo conta com cinco Creas, situados nos bairros Luiz Caçador, Mutondo, Jardim Catarina, Arsenal e Vista Alegre. Neles, os profissionais atendem famílias em vulnerabilidade social e elaboram relatórios para os sistemas de justiça, como Ministério Público e Juizado de Menores. As principais demandas das unidades são negligência e abandono. Além disso, ainda trabalham no auxílio da retirada de 2ª via de documentos, inserção no Cadastro Único, viabilização de encaminhamento para o benefício de prestação continuada, entre outros serviços.

Publicidade

“Precisamos estar sempre em busca de conhecimento para agir com maestria. A capacitação é muito importante para que o profissional esteja apto para atender as pessoas que têm seus direitos violados. Nossa intenção é manter uma formação continuada em todos os setores da pasta. O trabalho não pode parar, é sempre tempo de aprender e se reinventar”, afirmou o secretário de Assistência Social, Wagner Ventura.

O curso seguiu os protocolos de saúde contra a disseminação da Covid-19, como uso obrigatório de máscara durante toda a qualificação, medição de temperatura e álcool em gel.