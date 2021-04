Livro infantil "E se fosse você?" aborda a questão do bullying Fernando Hugo Fernandes/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 01:20 | Atualizado 07/04/2021 10:28

No Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, o Tá na Rede Especial conversa com a jornalista Anete Lacerda, autora de “E se fosse você”, obra da editora Colli Books que aborda este tema de forma leve e didática.





O livro paradidático traz a história de Lili, uma menina feliz que adorava brincar com seus irmãos mas que, quando precisou frequentar a escola, virou vítima de bullying praticado por alguns colegas. Nesta entrevista, a autora relata que viveu na própria pele preconceitos por ter sido gordinha na infância, entre outros traumas que a fizeram sofrer.



Essa edição especial também conta com participação com a psicóloga Claudia Galotta, formada em Terapia Cognitivo Comportamental na PUC-RJ. Assista: